Дорогу построили: власти рассказали, когда по дублёру Богдашки поедут машины

На улице Георгия Колонды уже закончили работать дорожники

Новый асфальт появился на дороге еще в июле
Новый асфальт появился на дороге еще в июле

В мэрии Новосибирска рассказали, когда откроется дорога на улице Георгия Колонды от Лебедевского до Фадеева — дорогу должны открыть для машин в среду, 17 октября.


По информации пресс-центра мэрии, открыть дорогу 1 октября, как планировалось ранее, не удалось из-за множественных недочётов — подрядчику пришлось их устранять.


«Ввод участка дороги 1 октября 2018 года был невозможен в связи с наличием большого объёма замечаний, в том числе по организации дорожного движения (включение светофорного объекта на пересечении улицы Георгия Колонды и улицы Фадеева, включение освещения по участку новостройки, отсутствие дорожных знаков, разметки)», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.


Улица Георгия Колонды — дублёр улицы Богдана Хмельницкого. Предполагается, что новая дорога избавит от пробок жителей «Родников» и «Снегирей». Но ещё в мае ожидалось, что дорога будет достроена в течение лета.

Прочтений: 4816

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (29)29
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено