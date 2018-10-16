Дорогу построили: власти рассказали, когда по дублёру Богдашки поедут машины

Новый асфальт появился на дороге еще в июле

В мэрии Новосибирска рассказали, когда откроется дорога на улице Георгия Колонды от Лебедевского до Фадеева — дорогу должны открыть для машин в среду, 17 октября.







По информации пресс-центра мэрии, открыть дорогу 1 октября, как планировалось ранее, не удалось из-за множественных недочётов — подрядчику пришлось их устранять.







«Ввод участка дороги 1 октября 2018 года был невозможен в связи с наличием большого объёма замечаний, в том числе по организации дорожного движения (включение светофорного объекта на пересечении улицы Георгия Колонды и улицы Фадеева, включение освещения по участку новостройки, отсутствие дорожных знаков, разметки)», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.







Улица Георгия Колонды — дублёр улицы Богдана Хмельницкого. Предполагается, что новая дорога избавит от пробок жителей «Родников» и «Снегирей». Но ещё в мае ожидалось, что дорога будет достроена в течение лета.

