«Шевроле» вылетела на встречную полосу проспекта Дзержинского: трёх человек увезли в больницу

«Шевроле» выехала на встречную полосу





Сегодня, 16 октября, на проспекте Дзержинского в Новосибирске в аварию попали «Шевроле» и «Хонда» — первый автомобиль пересёк полосу встречного движения и врезался в металлический забор.







«Два взрослых и один ребёнок в больнице», — рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков. Он отметил, что информация предварительная.





По информации группы «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», ДТП случилось возле дома по адресу проспект Дзержинского, 7.





«Виновник аварии на белой машине вылетел на другую сторону проспекта Дзержинского и влетел в столб», — сообщает подписчик группы.





Вторая машина, попавшая в аварию, — «Хонда»





Сегодня авария с ребёнком также произошла на Станционной — там водитель сбил женщину с девочкой на переходе.