«Шевроле» вылетела на встречную полосу проспекта Дзержинского: трёх человек увезли в больницу
В ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии
Сегодня, 16 октября, на проспекте Дзержинского в Новосибирске в аварию попали «Шевроле» и «Хонда» — первый автомобиль пересёк полосу встречного движения и врезался в металлический забор.
«Два взрослых и один ребёнок в больнице», — рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков. Он отметил, что информация предварительная.
По информации группы «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», ДТП случилось возле дома по адресу проспект Дзержинского, 7.
«Виновник аварии на белой машине вылетел на другую сторону проспекта Дзержинского и влетел в столб», — сообщает подписчик группы.
Сегодня авария с ребёнком также произошла на Станционной — там водитель сбил женщину с девочкой на переходе.
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Елена Громкова
Фото сообщества «ЧП Новосибирск», vk.com/club124648791