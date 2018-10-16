«Шевроле» вылетела на встречную полосу проспекта Дзержинского: трёх человек увезли в больницу

В ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии

«Шевроле» выехала на встречную полосу
«Шевроле» выехала на встречную полосу


Сегодня, 16 октября, на проспекте Дзержинского в Новосибирске в аварию попали «Шевроле» и «Хонда» — первый автомобиль пересёк полосу встречного движения и врезался в металлический забор.


«Два взрослых и один ребёнок в больнице», — рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков. Он отметил, что информация предварительная.


По информации группы «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», ДТП случилось возле дома по адресу проспект Дзержинского, 7.


«Виновник аварии на белой машине вылетел на другую сторону проспекта Дзержинского и влетел в столб», — сообщает подписчик группы.


Вторая машина, попавшая в аварию, — «Хонда»
Вторая машина, попавшая в аварию, — «Хонда»


Сегодня авария с ребёнком также произошла на Станционной — там водитель сбил женщину с девочкой на переходе.

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