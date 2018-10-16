фоторепортаж

В новосибирском метро появился красный поезд с комсомольцами

На стенах вагонов — архивные фотографии

Новая экспозиция открылась 16 октября
Новая экспозиция открылась 16 октября


В поезде-музее новосибирского метрополитена открылась новая экспозиция «Время выбрало нас», посвящённая 100-летию ВЛКСМ, — стены вагонов украшены архивными фотографиями. Организатор экспозиции — Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово».


Стены вагона украсили архивными фотографиями
Стены вагона украсили архивными фотографиями


«Сегодняшняя экспозиция "Время выбрало нас" — 34-я в поезде-музее, — сообщила директор фонда Людмила Монахова. — Перед оргкомитетом этого проекта и экспозиции стояла очень непростая задача. История комсомола так многогранна, так интересна, что мы с трудом останавливались на материалах, которые сегодня представим вам на плакатах в поезде-музее».


Для экспозиции использовали архивные материалы и фотографии
Для экспозиции использовали архивные материалы и фотографии


По её словам, материалы для создания экспозиции предоставил Новосибирский государственный краеведческий музей, Музей Новосибирска, архив Новосибирской области. Также использовались материалы из книги о комсомоле «Главное, ребята, сердцем не стареть» Владимира Шамова и клуба «29 октября».


Экспозиция посвящена 100-летию ВЛКСМ (Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи), или попросту комсомола
Экспозиция посвящена 100-летию ВЛКСМ (Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи), или попросту комсомола


Так, например, пассажиры поезда-музея смогут увидеть комсомольский билет секретаря Закаменского райкома Якова Мишуриса, заявления комсомольцев о направлении на фронт, страницы фронтового дневника поэта Бориса Богаткова, комсомольские путёвки на областные ударные стройки, отрывки из комсомольских газет 1950–1980-х годов.


Главный цвет экспозиции — красный, символ коммунистического движения     
Главный цвет экспозиции — красный, символ коммунистического движения     


«Какую бурю эмоций вызывает только одно название комсомол, — поделился во время презентации экспозиции мэр Анатолий Локоть. — Комсомол — это славные дела. И в частности одно из них — этот метрополитен. Это ударная комсомольская стройка. Здесь работали комсомольцы разных городов. 


Пассажиры поезда могут познакомиться с архивными фотографиями во время поездки в новосибирском метро
Пассажиры поезда могут познакомиться с архивными фотографиями во время поездки в новосибирском метро


И помогали осуществить этот замечательный [труд], и тогда тяжелый, потому что не было опыта тогда у нас в Новосибирске строительства подземки. И проходка эта была впервые, и эти рельсы были впервые. 


Оформление поезда у кого-то вызовет ностальгические настроения, для кого-то станут открытием 
Оформление поезда у кого-то вызовет ностальгические настроения, для кого-то станут открытием 


И поезда первые повели машинисты, молодежь, комсомольцы. Всем нам хотелось бы, чтобы вы частичку этого огня, задора помнили, знали, ценили и берегли».


Пассажирам поезда предлагают окунуться в историю ВЛКСМ
Пассажирам поезда предлагают окунуться в историю ВЛКСМ


Выставки в поездах новосибирского метрополитена открываются регулярно. Летом в четырех вагонах поезда-музея повесили завораживающие фотографии Новосибирска

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