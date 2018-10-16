«Это была его мечта»: шестилетний новосибирец спел с Сукачёвым хит про бабушку с трубкой

Олеся Плотникова пришла на концерт Гарика Сукачёва вместе с шестилетним сыном Егором

Шестилетний Егор из Новосибирска вместе с Гариком Сукачёвым спел песню «Моя бабушка курит трубку» — во время концерта в ДКЖ вечером 15 октября Сукачёв пригласил на сцену детей. Это выступление стало сюрпризом для их родителей.







«Это была его мечта. Егор ждал этого концерта с августа, — рассказала корреспонденту НГС мама мальчика Олеся Плотникова. — Весь концерт он танцевал и ждал свою любимейшую композицию "Моя бабушка курит трубку". И вот, отработав два часа на высочайшем эмоциональном уровне, Гарик в заключении анонсирует эту песню и просит малышей подняться на сцену. Егор и растерялся, и обрадовался одновременно. На сцене глаз с Гарика не сводил. По дороге домой обзвонил всех, начиная со своей бабушки, и поделился этой новостью».





Во время исполнения хита «Моя бабушка курит трубку» Сукачёв позвал на сцену детей





Олеся пояснила, что Егор знает наизусть почти все песни Гарика Сукачёва. Билет на его концерт был куплен ещё в августе. За месяц до выступления мальчик успел рассказать о концерте абсолютно всем в садике.





«Его музыкальный вкус, конечно, формируется под влиянием родительских предпочтений, — считает Олеся. — В основном это русский рок. Плейлист в машине сформирован в основном из композиций "Чайфа", "Чижа", "ДДТ", Бутусова, Цоя, но особой любовью у него пользуется Игорь Иванович [Сукачёв]».







В прошлом году Гарик Сукачёв приезжал в Новосибирск в августе — новосибирцы тогда завалили соцсети десятками видео со знаменитым рок-хитом про бабушку.