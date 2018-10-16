«Это была его мечта»: шестилетний новосибирец спел с Сукачёвым хит про бабушку с трубкой
Мальчик знает наизусть почти все песни Гарика Сукачёва
Шестилетний Егор из Новосибирска вместе с Гариком Сукачёвым спел песню «Моя бабушка курит трубку» — во время концерта в ДКЖ вечером 15 октября Сукачёв пригласил на сцену детей. Это выступление стало сюрпризом для их родителей.
«Это была его мечта. Егор ждал этого концерта с августа, — рассказала корреспонденту НГС мама мальчика Олеся Плотникова. — Весь концерт он танцевал и ждал свою любимейшую композицию "Моя бабушка курит трубку". И вот, отработав два часа на высочайшем эмоциональном уровне, Гарик в заключении анонсирует эту песню и просит малышей подняться на сцену. Егор и растерялся, и обрадовался одновременно. На сцене глаз с Гарика не сводил. По дороге домой обзвонил всех, начиная со своей бабушки, и поделился этой новостью».
Олеся пояснила, что Егор знает наизусть почти все песни Гарика Сукачёва. Билет на его концерт был куплен ещё в августе. За месяц до выступления мальчик успел рассказать о концерте абсолютно всем в садике.
«Его музыкальный вкус, конечно, формируется под влиянием родительских предпочтений, — считает Олеся. — В основном это русский рок. Плейлист в машине сформирован в основном из композиций "Чайфа", "Чижа", "ДДТ", Бутусова, Цоя, но особой любовью у него пользуется Игорь Иванович [Сукачёв]».
В прошлом году Гарик Сукачёв приезжал в Новосибирск в августе — новосибирцы тогда завалили соцсети десятками видео со знаменитым рок-хитом про бабушку.
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Алёна Истомина
Фото и видео предоставлены Олесей Плотниковой