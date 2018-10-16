Жителям дома на Затулинке третий раз за неделю отключили отопление

С такой проблемой они столкнулись второй год подряд

В октябре жители дома Зорге, 68А оставались без тепла на несколько суток
В октябре жители дома Зорге, 68А оставались без тепла на несколько суток

Жители дома на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска пожаловались на то, что замерзают, — около недели им периодически отключают отопление на несколько суток. В СГК объяснили причины сложившейся ситуации.


Жительница дома Зорге, 68А Марина рассказала корреспонденту НГС о том, что сегодня, 16 октября, в доме в очередной раз отключили отопление: «На объявлении на подъезде написано, что сегодня отопления не будет до часу ночи. Уже как минимум третий раз за последнюю неделю отключают отопление: если пишут, что не будет с утра до вечера, то иногда не включают и через сутки-двое. Возле остановки "Зорге", как и в прошлом году, в морозы разрыли участок теплотрассы, как будто не могли сделать его за лето. И сегодня не факт, что нам дадут отопление к ночи».


Так выглядит участок возле остановки «Зорге» в данный момент
Так выглядит участок возле остановки «Зорге» в данный момент


Она добавила, что в прошлом году этот участок теплотрассы признали бесхозным и ответственность за него должна была взять «СИБЭКО» (в начале 2018 года её купила «Сибирская генерирующая компания». — Прим. ред.) — такие данные она получила от чиновников мэрии. 


В пресс-службе СГК корреспонденту НГС сказали, что участок трубы от остановки «Зорге» до «Площади Кирова» им передали недавно — постановление мэрии от 8 октября 2018 года. Ведутся ремонтные работы, именно поэтому на Затулинке есть перебои с отоплением и горячей водой.


«Учитывая изношенность трубы на этом участке, следовало ожидать, что будут образовываться такие дефекты. 12 и 13 октября у нас было два отключения, мы устранили восемь дефектов. Сегодня отопление отключили из-за нового выявленного дефекта. Просим жителей отнестись с пониманием: мы только получили этот участок, пользуемся благоприятными погодными условиями для того, чтобы до наступления серьёзных холодов всё устранить. Участок после устранения дефектов закапывают не сразу, чтобы какое-то время вести контроль за этим трубопроводом», — пояснили в «Сибирской генерирующей компании».


В СГК уверяют, что официально получили этот участок теплотрассы недавно
В СГК уверяют, что официально получили этот участок теплотрассы недавно


В СГК рассчитывают, что завершат работы на теплотрассе уже сегодня.


В начале октября НГС опубликовал карту ледяных батарей Новосибирска.

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