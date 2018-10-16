Автоинспекторы задержали водителя, который сбил женщину с ребёнком: он испугался

В ГИБДД выяснили, что водитель был трезв

Водитель бросил свой «Ниссан» после ДТП





Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который сбил сегодня утром женщину с ребёнком на Станционной.





«Отделение розыска по адресам жительства данного гражданина выезжало, плюс он в ориентировку был подан — по ориентировке задержан», — рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.





Оказалось, что водитель был трезв, он также дал признательные показания.





Савченков пояснил, что молодой человек рассказал автоинспекторам, что испугался и поэтому убежал с места происшествия.





Авария случилась в 11:15 на Станционной, 54. «Ниссан» ехал со стороны 2-й Станционной в сторону площади Энергетиков. Под «Ниссан» попали 61-летняя женщина и 10-летняя девочка. Водитель после ДТП бросил машину.





По предварительным данным, у ребёнка ушиб спины, а у женщины — ушиб головного мозга и перелом копчика.