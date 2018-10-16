Около конечной остановки в Академгородке запретили ставить машины
Запрет на парковку вступит в силу 8 ноября
Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на улице Жемчужной в Советском районе Новосибирска.
«С 8 ноября запрещается остановка транспортных средств на улице Жемчужной в районе остановки общественного транспорта "Цветной проезд" со стороны лесной зоны», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Здесь будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор».
В мэрии объяснили, что парковку запрещают для беспрепятственной посадки и высадки пассажиров из общественного транспорта.
В начале октября мэрия запретила парковаться на площади Ленина по ночам. Решение объяснили жалобами горожан на шум.
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Александр Сильченко
Скриншот yandex.ru/maps (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)