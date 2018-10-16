Около конечной остановки в Академгородке запретили ставить машины

Запрет на парковку вступит в силу 8 ноября

Парковку запретят для удобства пассажиров общественного транспорта
Парковку запретят для удобства пассажиров общественного транспорта


Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на улице Жемчужной в Советском районе Новосибирска.


«С 8 ноября запрещается остановка транспортных средств на улице Жемчужной в районе остановки общественного транспорта "Цветной проезд" со стороны лесной зоны», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Здесь будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор».


В мэрии объяснили, что парковку запрещают для беспрепятственной посадки и высадки пассажиров из общественного транспорта.


Схема запрета парковки
Схема запрета парковки


В начале октября мэрия запретила парковаться на площади Ленина по ночам. Решение объяснили жалобами горожан на шум. 

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