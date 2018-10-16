Сибирячка на «Тойоте» сбила пешехода и получила 1,5 года колонии

Пострадавший умер от черепно-мозговой травмы спустя два дня после аварии

Смертельная авария произошла в Кировском районе — на перекрёстке Оловозаводской и Тюменской
Смертельная авария произошла в Кировском районе — на перекрёстке Оловозаводской и Тюменской

В Новосибирске завершился суд над женщиной-водителем «Тойоты», которая в декабре прошлого года попыталась проехать перекрёсток недалеко от «МЕГИ» на красный свет, столкнулась с «Фольксвагеном» и сбила пешехода — через два дня после ДТП он умер от травм.


«Ей назначено наказание 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Кировского района Новосибирска Наталья Утенкова. Приговор в законную силу ещё не вступил.


Как следует из материалов уголовного дела, смертельное ДТП случилось 21 декабря 2017 года во втором часу дня на пересечении Тюменской и Оловозаводской.


По версии обвинения, 40-летняя водитель Toyota Lite Ace Noah ехала по Тюменской со стороны торгового центра «МЕГА» в направлении улицы Балканской. На перекрёсток она выехала на красный свет светофора и при этом не уступила дорогу Volkswagen Phaeton. Его водитель ехал прямо по Оловозаводской со стороны улицы Мира — во время проезда перекрёстка ему горел зелёный.


Когда Toyota и Volkswagen столкнулись, виновница ДТП потеряла контроль над управлением. 


Её машина выехала на встречную полосу и сбила мужчину, который переходил Тюменскую по пешеходному переходу на зелёный свет светофора.


Как сообщается в материалах дела, от удара пешехода отбросило на стоящий на светофоре Nissan Primera, а потом на металлический забор.


По словам Натальи Утенковой, сбитый 37-летний прохожий умер спустя два дня от открытой черепно-мозговой травмы, которую получил в аварии. В итоге ранее не судимая водитель «Тойоты» пошла под суд за смертельное ДТП.


В понедельник, 15 октября, Кировский районный суд Новосибирска признал её виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).


Как уточнила Наталья Утенкова, осуждённая получила реальный срок. Кроме того, в течение двух с половиной лет ей будет запрещено садиться за руль.


Также в прокуратуре района добавили, что водитель «Тойоты» должна будет выплатить компенсацию морального вреда матери погибшего пешехода. Всего суд взыскал с осуждённой 500 тысяч рублей, при этом учёл, что часть этой суммы — 350 тысяч рублей — женщина уже компенсировала.


Гособвинитель Наталья Утенкова подчеркнула, что свою вину водитель «Тойоты» полностью признала. При вынесении ей приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, в том числе то, что у осуждённой есть двое маленьких детей, один из которых — инвалид.


Ранее в Новосибирской области состоялся суд над 17-летним подростком, который осенью прошлого года сел за руль «Жигулей» и насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Линёво.

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