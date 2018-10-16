Хватит на 7 тысяч псов: власти нашли 20 миллионов на отлов бездомных животных
Во всём Новосибирске с начала года поймали только 1300 бродячих собак
Власти Новосибирской области впервые выделят средства на отлов бездомных животных — до этого областные власти 20 лет денег на это не выделяли.
Как говорится в ответе управления ветеринарии Новосибирской области на запрос НГС, в 2018 году на отлов бездомных животных из бюджета региона потратят 20 миллионов рублей — их передадут местным властям.
«Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках закона будут организованы после проведения администрациями <...> торгов на оказание услуг <...> и заключения ими соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на осуществление указанных мероприятий», — уточняется в ответе за подписью руководителя пресс-службы управления ветеринарии Юрия Шмидта.
В ответе также сообщается, что с 1997 года до 2018 года областной бюджет на отлов и содержание бездомных животных денег не выделял.
Как пояснил корреспонденту НГС зампредседателя комитета Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике Денис Субботин, на отлов и содержание одного животного предусмотрено почти 3 тысячи рублей. «Это примерно 7 тысяч животных. Конечно, непонятно пока, как скоро за это возьмутся, — нужно провести торги, найти подрядчиков. Однако радует, что тема сдвинулась с мёртвой точки», — заметил Субботин.
Как подчеркнули в управлении ветеринарии, компании, выигравшие торги, не смогут принимать решения о судьбе отловленных собак и кошек. «Вопросы учёта животных, организации отлова и содержания безнадзорных животных, принятия решения о порядке их дальнейшего использования (в том числе усыпления) относятся исключительно к ведению органов местного самоуправления», — уточняется в ответе ведомства.
В управлении также отметили, что наиболее эффективно работа по отлову и содержанию безнадзорных животных организована в городе Новосибирске, где мэрией было создано МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» (НЦПДЖ). По данным МКУ «НЦПДЖ», за 9 месяцев работы в 2018 году было поймано 1371 безнадзорное животное. При этом 81 вернули прежним хозяевам, а 320 — передали новым.
Недавно зоозащитники попросили жителей Новосибирска не отдавать новым хозяевам чёрных котов и собак — волонтёры считают, что животные с тёмным окрасом могут стать жертвами ритуалов во время Хеллоуина, который отмечается 31 октября.
В декабре 2017 года в Первомайском районе Новосибирска собаки напали на школьнцу — ей разодрали куртку, а чтобы спастись, пришлось вызывать полицию.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дмитрий Здорников
Фото Ольги Бурлаковой