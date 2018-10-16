Водитель сбил женщину с ребёнком на Станционной, бросил машину и убежал

Водитель бросил «Ниссан» после аварии





Сегодня утром, 16 октября, на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска водитель сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе — после аварии водитель скрылся.





Авария случилась в 11:15 на Станционой, 54. «Ниссан» ехал со стороны 2-й Станционной в сторону площади Энергетиков. Под «Ниссан» попали 61-летняя женщина и 10-летняя девочка.





«На регулируемом пешеходном переходе водитель этого "Ниссана" сбил их и попытался скрыться. Дальше автомобиль бросил и скрылся в пешем порядке», — рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.





Водитель убежал по железнодорожным рельсам, которые расположены между Широкой и Станционной, добавил Савченков.





По предварительным данным, у ребёнка ушиб спины, а у женщины — ушиб головного мозга и перелом копчика.







Сейчас автоинспекторы выясняют, какой сигнал светофора горел во время аварии.





Очевидцев просят позвонить по телефонам 232–23–51 или 002. Также в ГИБДД ищут водителя.





В конце сентября Госавтоинспекция объявляла в розыск водителя, сбившего двух девушек у «МЕГИ».





Дополнение: позже ГИБДД объявила о задержании виновника аварии — он рассказал автоинспекторам, что сбежал с места ДТП, потому что испугался.