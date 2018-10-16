«Валит крупными хлопьями»: юг Новосибирской области засыпало снегом

Синоптики рассказали, будут ли сильные снегопады в самом Новосибирске

Сейчас в южных районах области наблюдается похолодание
Сейчас в южных районах области наблюдается похолодание


В селе Кочки на юге Новосибирской области прошёл сильный снегопад. 


О том, что село завалило снегом, в редакцию НГС сообщил читатель во второй половине дня.


«Фото сделано сегодня в селе Кочки. Снег выпал. И ещё снег валит, большими крупными хлопьями», — коротко написал в редакцию НГС читатель, предоставив фото последствий непогоды.


Как рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова, сейчас в южные районы области пришло похолодание.


«В городе мы не ждём обильного снега, осадки будут в виде дождя и мокрого снега, и температура — около 0 градусов. Сейчас идёт к нам южный циклон, тёплый. А затем пройдёт холодный тыл, и осадки будут в виде дождя, хотя снег тоже вероятен. Снежного покрова мы не прогнозируем», — рассказала Марина Виноградова.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.


На минувших выходных снег шёл и в черте Новосибирска — в микрорайоне «Щ» на юге города.

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