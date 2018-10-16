Мать двоих детей стала вице-миссис на всероссийском конкурсе красоты

Сибирячка съездила на финал конкурса в Ростов-на-Дону

Евгения Кумец заняла второе место во всероссийском конкурсе
Евгения Кумец заняла второе место во всероссийском конкурсе

Евгения Кумец из Новосибирска завоевала титул вице-миссис на всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия International 2018» — за титул и корону она соревновалась с семью соперницами из Москвы, Тулы, Чебоксар, Бийска и Ростова-на-Дону. 


Кроме титула вице-миссис жительница Новосибирска стала победительницей в номинациях «Лучший национальный костюм» и «Миссис Фото».


«Для девушки с ростом 160 сантиметров, я считаю, достойный результат. Я очень много работала над собой, над тем, чтобы научиться ходить по сцене. Я обычная мама и совсем не профессиональная модель. Этому надо было научиться, и я справилась», — рассказала корреспонденту НГС вице-миссис Евгения Кумец. 


Евгения Кумец воспитывает двух детей: дочери Эльзе почти 2 года, сыну Антону 11 лет. По профессии Евгения — веб-дизайнер и сейчас получает второе высшее образование по психологии в НГУ.


Евгения Кумец получила корону и титул вице-миссис «Россия International 2018»
Евгения Кумец получила корону и титул вице-миссис «Россия International 2018»


Участницы готовились к финалу четыре дня: конкурсантки посетили приём у ростовского министра культуры, соревновались в конкурсе национальных костюмов, национальных блюд, представили свои видео-визитки и показали жюри дефиле в вечерних платьях. По результатам конкурсов и финального выхода на сцену вечером 15 октября жюри выбрали победительницу — ей стала Дарья Давыденко из Москвы.


«По словам организаторов конкурса, по всем итогам конкурса я была на лидирующих позициях. Но на сцене  я смотрелась менее эффектно, чем девочки с высоким ростом», — объяснила Евгения Кумец.


Победительница конкурса получила не только корону, но и шанс представить Россию на международном конкурсе красоты в США. Если она откажется, то право представлять страну перейдет к Евгении Кумец, но, как отметила сибирячка, сейчас она хочет вернуться домой.


В начале прошлой недели жительница Новосибирска прошла в финал международного конкурса красоты офисных работниц — победительнице достанутся 2 миллиона рублей и корона.

Прочтений: 2353

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено