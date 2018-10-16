Мать двоих детей стала вице-миссис на всероссийском конкурсе красоты

Евгения Кумец заняла второе место во всероссийском конкурсе

Евгения Кумец из Новосибирска завоевала титул вице-миссис на всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия International 2018» — за титул и корону она соревновалась с семью соперницами из Москвы, Тулы, Чебоксар, Бийска и Ростова-на-Дону.





Кроме титула вице-миссис жительница Новосибирска стала победительницей в номинациях «Лучший национальный костюм» и «Миссис Фото».





«Для девушки с ростом 160 сантиметров, я считаю, достойный результат. Я очень много работала над собой, над тем, чтобы научиться ходить по сцене. Я обычная мама и совсем не профессиональная модель. Этому надо было научиться, и я справилась», — рассказала корреспонденту НГС вице-миссис Евгения Кумец.







Евгения Кумец воспитывает двух детей: дочери Эльзе почти 2 года, сыну Антону 11 лет. По профессии Евгения — веб-дизайнер и сейчас получает второе высшее образование по психологии в НГУ.





Евгения Кумец получила корону и титул вице-миссис «Россия International 2018»





Участницы готовились к финалу четыре дня: конкурсантки посетили приём у ростовского министра культуры, соревновались в конкурсе национальных костюмов, национальных блюд, представили свои видео-визитки и показали жюри дефиле в вечерних платьях. По результатам конкурсов и финального выхода на сцену вечером 15 октября жюри выбрали победительницу — ей стала Дарья Давыденко из Москвы.







«По словам организаторов конкурса, по всем итогам конкурса я была на лидирующих позициях. Но на сцене я смотрелась менее эффектно, чем девочки с высоким ростом», — объяснила Евгения Кумец.







Победительница конкурса получила не только корону, но и шанс представить Россию на международном конкурсе красоты в США. Если она откажется, то право представлять страну перейдет к Евгении Кумец, но, как отметила сибирячка, сейчас она хочет вернуться домой.







В начале прошлой недели жительница Новосибирска прошла в финал международного конкурса красоты офисных работниц — победительнице достанутся 2 миллиона рублей и корона.