В Академгородке появилась мемориальная доска первому сибирскому академику

Покровский проработал в Академгородке с 1965 по 2013 год

Сегодня в новосибирском Академгородке открыли мемориальную доску учёному Николаю Покровскому — российский историк работал в Новосибирске 48 лет.







Открытие памятной доски приурочили к 5-летию со дня смерти академика СО РАН Николая Покровского. Он скончался 13 октября 2013 года на 84-м году жизни.





Как сообщил корреспонденту НГС врио директора Института истории СО РАН Виктор Козодой, идею установить такую доску тепло встретили в коллективе института. «Идея эта была изначально, просто в этом году она активизировалась, как раз к пятилетию ухода. Мы провели конференцию памяти Николая Николаевича, ещё ряд других мероприятий», — рассказал Виктор Козодой.





Он также заметил, что о Покровском положительно отзывались многие академики РАН в европейской части страны.





«Николай Николаевич — действительно выдающийся историк, в своё время он был единственным академиком за Уралом. У него была большая школа, большой опыт, много учеников. Для нас это важно — сохранить память о том, что у нас работал такой человек», — резюмировал Виктор Козодой.





Николай Покровский возглавлял сектор археографии и источниковедения Института истории СО РАН





Как сообщается на сайте Института истории СО РАН, в котором академик Покровский возглавлял сектор археографии и источниковедения, учёный скончался после тяжелой болезни. Последней вышедшей его работой стало учебное пособие для школьников «Русская церковь и государство в XIII–XVI веках».



Николай Покровский родился 20 июня 1930 года в Ростове-на-Дону. Он окончил МГУ с красным дипломом, потом — аспирантуру при кафедре источниковедения МГУ. В 1957 был арестован за участие в подпольной группе историков («дело Краснопевцева») и приговорен к 6 годам заключения. Был реабилитирован в 1989 году.



В 1965 году Покровский переехал в новосибирский Академгородок и стал специалистом в области русской истории периода феодализма, исследователем старообрядчества, сибиреведом-источниковедом и археографом. Николай Покровский — автор более 200 научных работ, в числе которых 7 монографий.

