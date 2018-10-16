Ни дня без вырубки: у дома в тихом центре спилили деревья

Теперь тут будет парковка для пациентов стоматологической клиники

Ради строительства парковки на Депутатской спилили несколько деревьев





В Железнодорожном районе Новосибирска рабочие спилили деревья ради строительства парковки для клиентов стоматологической клиники.







О сносе деревьев на улице Депутатской сегодня утром, 16 октября, в редакцию НГС сообщил читатель.







Корреспондент НГС побывала на месте вырубки и застала на площадке нескольких рабочих. Они предоставили копии разрешений на снос деревьев, выданных компании ООО «Дентал» в Главном управлении благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. Согласно этим документам, компании разрешается без дополнительных платежей снести два аварийных дерева, а также три неаварийных — за них ООО «Дентал» заплатило восстановительную стоимость (больше 29 тысяч рублей).







Парковку строят между домом № 15 по улице Ленина и домом № 32 по улице Революции





Согласно выданным разрешениям, ещё три дерева на этом участке рабочие обязаны сохранить





Как пояснили корреспонденту НГС в компании, получившей разрешение на снос деревьев, на этом месте появится парковка для клиентов клиники «Дентал-Сервис», которая работает по соседству.







«Люди когда днём приезжают лечить зубки, у нас же там негде припарковаться. Сами знаете: Революции, Депутатская — все улицы забиты. <…> Это проблема для нас, для наших клиентов. <…> Конечная наша цель — чтобы люди могли спокойненько приехать в клинику, посетить её и безболезненно уехать без всяких штрафов за то, что они припарковали машину в неположенном месте», — рассказал технический директор ООО «Дентал» Константин Засыпкин.







По его словам, раньше на этой площадке были аварийные деревья и кусты: «Там происходили злоупотребления спиртными напитками».





«Прежде чем приступить к работам, мы взяли все разрешительные документы. <…> То есть мы на полном законном основании сейчас производим все действия, в данный момент с озеленением. Следующий шаг — это наведение порядка на <…> площадке, то есть выравниваем землю. Там, если вы не в курсе, раньше были старые дома, там стоят остатки фундамента, где-то, говорят, ямы проваленные», — описал ситуацию Константин Засыпкин.







По его словам, на зиму рабочие отсыплют площадку мелкой щебёнкой. При въезде на парковку со стороны улицы Депутатской поставят шлагбаум. При необходимости через этот участок к ближайшему дому смогут беспрепятственно подъехать пожарные машины.







Константин Засыпкин добавил, что эта парковка будет работать только днём — в часы работы стоматологической клиники. «Машины ночевать там не будут вопреки негативным ожиданиям», — подчеркнул он.







На этой площадке будут ставить машины клиенты стоматологической клиники



