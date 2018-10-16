ДЕДский сад какой-то: в Новосибирске открыли детсад для пожилых горожан

«ДеДский» сад рассчитан на 10 человек





16 октября в Новосибирске открылось первое отделение временного пребывания для пожилых людей — в «ДеДском саду» их кормят и развлекают, а вечером родственники забирают стариков домой.







Отделение временного пребывания для пожилых открыли на базе Новосибирского дома ветеранов на улице Жуковского





«Это абсолютно новый вид услуги, которую мы сейчас запускаем в качестве пилотного проекта на базе этого учреждения (Новосибирского дома ветеранов. — Прим. ред.) в городе Новосибирске и Новосибирской области, — рассказал министр труда и социального развития Ярослав Фролов. — Основная задача таких отделений — это по аналогии с детскими садами создать условия, где пожилой человек может общаться, он будет окружен вниманием».







Так же, как и в детском саду, в отделении временного пребывания есть приёмная, где можно переодеться и пройти осмотр врача





По его словам, здесь будет медицинский работник, который, в том числе, проследит за приемом лекарств, которые прописаны постояльцу его лечащим врачом.











«ДеДский сад» занимает несколько комнат. Утром пожилые люди попадают в приемную, где переодеваются, измеряют температуру. Рядом находится гостиная-столовая, куда привозят еду в специальных контейнерах. Для отдыха есть три спальни. В «ДЕДском саду» есть свой распорядок дня, где прописаны время приема пищи и мероприятия на день.







Гостиная-столовая, где постояльцы питаются и проводят свободное время





«Утром, после того, как с пребывающими поработают медработники, нянечки, если кому нужна помощь с гигиеническими процедурами, сразу приходит психолог и культорганизатор. На каждый день план мероприятий, — рассказала заместитель директора по организации социального обслуживания учреждения Юлия Сенкевич. — В первой половине дня это тихие развлечения, потому что людям надо как-то раскачаться. Либо это выезд куда-то, например, посещение музея. А вторая половина дня — это, как правило, как для всех проживающих в Доме ветеранов проходят концерты в актовом зале на втором этаже. Естественно, прогулка. Вечером опять же тихие развлечения».







В контейнерах, которые раскладываются на три ёмкости, привозят питание из Новосибирского дома ветеранов





По её словам, гуляют постояльцы обязательно в сопровождении работника отделения временного пребывания. Если пожилой человек отсутствует больше трёх рабочих дней, ему нужно принести справку от терапевта — все как в детском садике.







«ДЕДский сад» рассчитан на 10 человек. Попасть туда можно по записи, но так как нет ограничений по времени пользования услугой, новым желающим придётся подождать, пока кто-то не откажется ходить.







Для постояльцев сделаны три спальни





Как уточнил министр Фролов, пока это пилотный проект, и в отделении прежде всего будут принимать людей, имеющих дементные отклонения. «Не секрет, что когда в семье появляется человек с такими моментами, кто-то из родственников должен взять нагрузку по уходу за ним. Во-первых, это полностью меняет рабочий график в семье, во-вторых, это нужно иметь определенные навыки ухода, — объяснил министр. — Это не просто подгузник поменять, нужно знать, что за подгузник, как его надеть, как правильно покормить, как выстроить систему общения. Это целое серьезное направление. Когда это внезапно падает на родственников, для семьи это тоже определенный, достаточно серьезный, стресс».





«ДеДский сад» работает с 8 утра до 19 вечера, с понедельника по пятницу





Он добавил, что в Новосибирске и области около 8 тысяч пожилых людей с дементными расстройствами, которых родственники не хотят отдавать в специализированные учреждения. Поэтому подобная услуга очень востребована.







Как и в детском саду, здесь есть распорядок дня





«У нас есть планы по развитию сети таких отделений, — сообщил Фролов. — В ближайшее время мы планируем развивать направление для одиноких пожилых, которые не нуждаются в конкретном медицинском уходе, для которых необходимо создать условия больше для общения, для социализации».







«ДеДский сад» — востребованная услуга для людей, которые не могут в рабочее время ухаживать за своими пожилыми родственниками, при этом не хотят отдавать их в дом престарелых





Отделение временного пребывания — это платная услуга. Цена за один день пребывания — 715 рублей, для диабетиков на 60 рублей дороже из-за специализированного питания. Но, по словам министра, это «базовый тариф», на основании которого будет рассчитываться цена для льготников.





О том, что в Новосибирской области решили открыть «ДеДский сад», в правительстве сообщали ещё в декабре прошлого года. Эта услуга, сообщили в правительстве, нужна примерно каждому пятому живущему в области.