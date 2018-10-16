Над Новосибирском пронеслись стаи голосистых лебедей

Лебеди-кликуны широко распространены в Новосибирской области

Из Новосибирской области начали улетать лебеди-кликуны — птицы отправились на зимовку к Каспийскому морю.







По словам орнитолога Алексея Яновского, лебедь-кликун всё лето проводит со своей парой, но во время перелёта птицы собираются в большие косяки.





«Лебеди-кликуны широко распространены на севере нашей области и в Томской области. Гнездится и южнее Новосибирской области. Гнездится семейными парами на больших озёрах. Ко времени миграции собираются в стаи. Становятся терпимее к сородичам. В выводке может быть до пяти молодых лебедей, они отличаются тёмным оперением. Взрослые лебеди — чисто белые», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.





По его словам, птицы зимуют на юге Средней Азии, на больших водоёмах, например Каспийском море. В последнее время отмечают большую зимовку на озере Лебединое на курорте Белокуриха.





Помимо белоснежного окраса характерная черта кликунов — громкие трубные крики, часто издаваемые в полёте.





В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг. А одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

