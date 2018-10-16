Жив и здоров: в Новосибирске нашли пропавшего подростка со шрамом на лбу

Ребёнок пропал 11 октября

С мальчиками будут работать сотрудники ПДН
С мальчиками будут работать сотрудники ПДН

Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 15-летнего подростка, который пропал 11 октября. Его поиски начались 13 октября, а вчера вечером его нашли и передали родителям. 


«Его нашли поисковики нашего отряда. Было два экипажа, ранее мы получали свидетельства, кто, где и когда его видел. С мальчиком будут работать сотрудники ПДН, потому что нужно понять, что произошло, оказать психологическую помощь ему и семье для того, чтобы в дальнейшем исключить подобного рода ситуации», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.


Сегодня в Новосибирске начались поиски 13-летнего мальчика в кадетской форме, который не вернулся из школы. А накануне успешно завершились поиски пропавшего 9-летнего мальчика, который оставил дома записку и ушёл в лес. 

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