Жив и здоров: в Новосибирске нашли пропавшего подростка со шрамом на лбу
Ребёнок пропал 11 октября
Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 15-летнего подростка, который пропал 11 октября. Его поиски начались 13 октября, а вчера вечером его нашли и передали родителям.
«Его нашли поисковики нашего отряда. Было два экипажа, ранее мы получали свидетельства, кто, где и когда его видел. С мальчиком будут работать сотрудники ПДН, потому что нужно понять, что произошло, оказать психологическую помощь ему и семье для того, чтобы в дальнейшем исключить подобного рода ситуации», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Сегодня в Новосибирске начались поиски 13-летнего мальчика в кадетской форме, который не вернулся из школы. А накануне успешно завершились поиски пропавшего 9-летнего мальчика, который оставил дома записку и ушёл в лес.
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Мария Тищенко
Фото Ольги Бурлаковой