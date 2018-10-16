Новосибирцы заметили в небе столбы света: астроном объяснил феномен
Оптическое явление связано с погодными условиями
Ранним утром 16 октября новосибирцы заметили в небе над городом две светящиеся полосы — в планетарии объяснили красивое явление погодными условиями.
Несколько читателей НГС прислали в редакцию снимки столбов света из разных районов города — на кадрах видно светящееся пятно, а сверху над ним — две светящихся вертикальные полосы.
«Собственно яркое пятно — это, скорее всего, просто засветка низких облаков яркими прожекторами на земле. Если с правого берега на левый — то это либо Толмачёво, либо теплицы агрохозяйств по Толмачёвскому шоссе», — предположил замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.
Также астроном объяснил, что может проецировать световые столбы.
«На земле стоят два или больше сильных источника света (например, прожектора) и светят вверх.
А на определённой высоте в атмосфере сконцентрировалось облачко тумана или маленьких кристалликов льда — были резкие перепады температур,
и в атмосфере образовались слои воздуха разной температуры и плотности. И вот так красиво они рассеивают свет прожекторов», — рассказал Илья Орлов.
В апреле внимание жителей Новосибирска привлекли другие прожекторы — тогда возле «Сибирского Молла» они появились вместе с цирком шапито.
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Елена Громкова
Фото читателей НГС