Новосибирцы заметили в небе столбы света: астроном объяснил феномен

Оптическое явление связано с погодными условиями

Снято в Дзержинском районе
Снято в Дзержинском районе


Ранним утром 16 октября новосибирцы заметили в небе над городом две светящиеся полосы — в планетарии объяснили красивое явление погодными условиями.


Несколько читателей НГС прислали в редакцию снимки столбов света из разных районов города — на кадрах видно светящееся пятно, а сверху над ним — две светящихся вертикальные полосы.


«Собственно яркое пятно — это, скорее всего, просто засветка низких облаков яркими прожекторами на земле. Если с правого берега на левый — то это либо Толмачёво, либо теплицы агрохозяйств по Толмачёвскому шоссе», — предположил замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


Также астроном объяснил, что может проецировать световые столбы.


«На земле стоят два или больше сильных источника света (например, прожектора) и светят вверх. 


А на определённой высоте в атмосфере сконцентрировалось облачко тумана или маленьких кристалликов льда — были резкие перепады температур, 


и в атмосфере образовались слои воздуха разной температуры и плотности. И вот так красиво они рассеивают свет прожекторов», — рассказал Илья Орлов.


Снято в Первомайском районе
Снято в Первомайском районе


Вид с Восхода в сторону левого берега
Вид с Восхода в сторону левого берега


В апреле внимание жителей Новосибирска привлекли другие прожекторы — тогда возле «Сибирского Молла» они появились вместе с цирком шапито.

Прочтений: 4716

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено