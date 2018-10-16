Новосибирцы заметили в небе столбы света: астроном объяснил феномен

Снято в Дзержинском районе





Ранним утром 16 октября новосибирцы заметили в небе над городом две светящиеся полосы — в планетарии объяснили красивое явление погодными условиями.





Несколько читателей НГС прислали в редакцию снимки столбов света из разных районов города — на кадрах видно светящееся пятно, а сверху над ним — две светящихся вертикальные полосы.





«Собственно яркое пятно — это, скорее всего, просто засветка низких облаков яркими прожекторами на земле. Если с правого берега на левый — то это либо Толмачёво, либо теплицы агрохозяйств по Толмачёвскому шоссе», — предположил замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.





Также астроном объяснил, что может проецировать световые столбы.





«На земле стоят два или больше сильных источника света (например, прожектора) и светят вверх.





А на определённой высоте в атмосфере сконцентрировалось облачко тумана или маленьких кристалликов льда — были резкие перепады температур,





и в атмосфере образовались слои воздуха разной температуры и плотности. И вот так красиво они рассеивают свет прожекторов», — рассказал Илья Орлов.





Снято в Первомайском районе





Вид с Восхода в сторону левого берега





В апреле внимание жителей Новосибирска привлекли другие прожекторы — тогда возле «Сибирского Молла» они появились вместе с цирком шапито.