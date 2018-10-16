В Сибирском Сбербанке назначен новый руководитель

Новым главой подразделения стала Татьяна Галкина

Сибирский Сбербанк официально возглавила Татьяна Галкина 
Сибирский Сбербанк официально возглавила Татьяна Галкина 

В Сибирском банке ПАО «Сбербанк» сменился председатель: новым руководителем официально назначили Татьяну Галкину.


Об этом сегодня, 16 октября, сообщили в пресс-службе Сибирского банка Сбербанка.


В пресс-службе уточнили, что Татьяна Галкина — выпускница Пермского государственного университета имени Горького, также она успешно завершила обучение по программе Корпоративного университета «Сбербанк 500» и London Business School.


«В системе Сбербанка Татьяна Галкина работает уже более 20 лет. За время работы в банке отвечала за разные направления бизнеса. <…> Начав свою деятельность с позиции начальника подразделения, в различное время занимала должности заместителя председателя Западно-Уральского банка Сбербанка, управляющего Головным отделением Сбербанка по Пермскому краю, заместителя председателя — управляющего Кемеровским отделением, а с апреля 2018 года работала в должности заместителя председателя Сибирского банка ПАО "Сбербанк", курирующего корпоративный бизнеc», — рассказали в Сбербанке.


Ранее Сибирским банком ПАО «Сбербанк» с 2014 года руководил Кирилл Брель — недавно он перешёл на позицию председателя Среднерусского банка

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