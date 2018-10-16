Теперь матч с Бразилией: новосибирский футболист вышел в финал юношеской Олимпиады

Финальная игра состоится 18 октября

18-летний Данил Самусенко вошёл в сборную России в мае этого года
18-летний Данил Самусенко вошёл в сборную России в мае этого года


Игрок новосибирского мини-футбольного клуба «Сибиряк» Данил Самусенко вместе со сборной России вышел в финал III летних юношеских Олимпийских игр. 


Как сообщается на официальном сайте Игр, в ночь на 16 октября сборная России обыграла команду Египта со счётом 3:1.


Финал назначен на четверг, 18 октября. 


Соперником сборной России в борьбе за золотые медали станет команда Бразилии.


В прошлую пятницу пловец из Новосибирска Даниил Марков завоевал серебряную медаль юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе. Старты пловцов закончились на этих выходных. Всего Даниил Марков завоевал 6 медалей — 2 серебряных в личном зачёте, одно серебро и 3 золота в составе национальной сборной.

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