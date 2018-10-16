Два десятка человек спаслись из горящей многоэтажки на Никитина
Десять человек покинули здание самостоятельно, остальным помогли пожарные
Ночью 16 октября в Октябрьском районе Новосибирска загорелась квартира в девятиэтажке — пожарные эвакуировали из одноподъездного дома десять человек.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в доме
«Пожар обнаружили в 2:44, пожарные прибыли в 2:49. Пожар был полностью ликвидирован в 3:50. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на четвёртом этаже шёл дым. В однокомнатной квартире огнём повреждены отделка стен, пола и потолка, мебель и домашние вещи на площади 30 квадратных метров. При помощи спасательных устройств спасли 10 человек. Из них трое детей. Ещё 10 человек эвакуировались самостоятельно», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.
По информации спасателей, в пожаре никто не пострадал. Сейчас причина пожара устанавливается.
«В тушении принимали участие 27 человек личного состава и 9 единиц техники», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В начале месяца в пожаре на Западном жилмассиве погибли три человека.
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Александр Сильченко
Фото Оксаны Козыревой