РЖД запускают новый экспресс между Новосибирском и Абаканом

Новый поезд начнёт курсировать в декабре

Поезд будет сформирован из купейных и плацкартных вагонов
Поезд будет сформирован из купейных и плацкартных вагонов

В Западно-Сибирской железной дороге объявили о запуске нового скорого поезда, который будет курсировать между Новосибирском и Абаканом.


По данным пресс-службы ЗСЖД, скорый поезд № 113/114 начнёт ходить с 9 декабря.


«Поезд № 113/114 Новосибирск — Абакан будет отправляться из Новосибирска по нечетным числам в 19:58 и прибывать на станцию назначения на следующие сутки в 15:01. Из Абакана состав будет отправляться по четным числам в 10:04 и прибывать на станцию назначения на следующие сутки 07:50. В пути следования поезд сделает остановки на станциях Юрга-1, Тайга, Анжерская, Мариинск, Боготол, Ачинск-1, Назарово, Ужур, Шира, Ербинская», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.


Поезд будет сформирован из купейных и плацкартных вагонов. Время в пути составит 22 часа 54 минуты. Согласно сайту электронных касс, стоимость билета на поезд будет варьироваться от 1098 рублей в плацкарте до 3152 рублей в купе.


Актуальную информацию о стоимости проезда и о графике движения поезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также по телефону единого информационного-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8–800–775–00–00.


С началом учебного года в пригородных поездах Новосибирской области начали действовать 50-процентные скидки для школьников и студентов.

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