Аналитики назвали средние зарплаты новосибирских начальников

Больше всех получают руководители в сфере транспорта

Больше всех получают руководители в сфере транспорта, а меньше всех — в сфере логистики
Больше всех получают руководители в сфере транспорта, а меньше всех — в сфере логистики

Специалисты портала по поиску работы Зарплата.ру провели опрос ко Дню босса и выяснили, руководители каких отраслей получают самые высокие зарплаты.


«Самая высокая средняя зарплата — 64 515 рублей — предлагается новосибирским руководителям в сфере транспорта и автобизнеса. Немного меньше получают начальники в строительстве и недвижимости — в среднем 55 064 рублей», — сообщают о результатах опроса аналитики.


Как показали результаты исследования, руководителям в промышленной отрасли предлагают средний доход в размере 53 937 рублей, а в маркетинге и PR — 51 182 рубля.


«Меньше 50 тысяч рублей — 49 487 — получают боссы в продажах и розничной торговле», — добавляют аналитики.


Меньше всех получают руководитель в сфере логистики и закупок: средний заработок в этих отраслях составляет 35 446 рублей. Однако аналитики отмечают, что именно в логистике и закупках наблюдается наибольшая конкуренция на должность руководителя — 49 человек на место.


Проще всего найти работу начальникам в промышленности — здесь на место претендует только 13 человек.

Справка: День босса или День шефа — профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней от бригадира до президента страны. Эта дата отмечается ежегодно 16 октября.


Недавно стало известно, что к началу осени предприятия Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате на 21,8 миллиона рублей.

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