Аналитики назвали средние зарплаты новосибирских начальников
Больше всех получают руководители в сфере транспорта
Специалисты портала по поиску работы Зарплата.ру провели опрос ко Дню босса и выяснили, руководители каких отраслей получают самые высокие зарплаты.
«Самая высокая средняя зарплата —
Как показали результаты исследования, руководителям в промышленной отрасли предлагают средний доход в размере
«Меньше 50 тысяч рублей —
Меньше всех получают руководитель в сфере логистики и закупок: средний заработок в этих отраслях составляет
Проще всего найти работу начальникам в промышленности — здесь на место претендует только 13 человек.
Справка: День босса или День шефа — профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней от бригадира до президента страны. Эта дата отмечается ежегодно 16 октября.
Недавно стало известно, что к началу осени предприятия Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате на 21,8 миллиона рублей.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова