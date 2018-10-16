В Новосибирске ищут школьника в кадетской форме: он не вернулся домой из школы

Мальчик не вернулся из школы

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 13-летнего Александра Левина, который не вернулся из школы в Заельцовском районе Новосибирска 15 октября.







«Парнишка раньше не сбегал. По характеру он не очень спокойный, были небольшие проблемы с учёбой у него. Обычно от дома до школы он передвигался на велосипеде. Он отучился свой обычный день и после учёбы домой не вернулся», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.





Согласно информации в ориентировке, Александр Левин худощавого телосложения, у него тёмные волосы и карие глаза. Рост пропавшего — около 156 см. В день исчезновения школьник был одет в тёмно-синюю стёганую куртку, тёмно-серую футболку, серые камуфляжные брюки, серую шапку и чёрные кроссовки. Также мальчик может быть одет в кадетскую форму. По городу школьник может передвигаться с велосипедом.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52.





В августе в Новосибирске благополучно завершились поиски 15-летней Ксении Сироткиной — школьницу нашли сотрудники ПДН на Затулинке в Кировском районе. Выяснилось, что она целый месяц скрывалась в квартире у парня.

