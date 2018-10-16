Рэпер из Новосибирска стал самым популярным исполнителем ВКонтакте
Его песни послушали более миллиарда раз
Новосибирский рэпер Элджей признан самым прослушиваемым артистом за все время существования музыкальной системы ВКонтакте, сообщается в пресс-службе социальной сети. Представители ВКонтакте также отметили, что Элджей стал первым исполнителем, чьи треки послушали более 1 миллиарда раз в 2018 году.
В пресс-службе компании подчеркнули, что такие цифры являются достижением не только для музыканта, но и для платформы.
«Элджей является победителем первой музыкальной премии VK Music Awards 2017, которая в прошлом году отметила самых популярных исполнителей по мнению пользователей ВКонтакте. Композиция «Розовое вино» от Элджея и Feduk оказалась лидером по числу прослушиваний — трек включали свыше 200 миллионов раз в 2017 году», — говорится в сообщении.
Как отметил руководитель продвижения VK Music Роман Богаутов, такое количество прослушиваний было бы невозможно без активной базы фанатов — на группу ВКонтакте, посвященную музыканту, подписано больше миллиона человек.
Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк, он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Свою творческую деятельность музыкант начал в 2013 году, но наибольшую популярность ему принес сингл «Розовое вино», записанный вместе с московским исполнителем Feduk-ом.
В прошлом году Элджей вошел в топ-10 самых популярных исполнителей из Новосибирска. Туда же попали Пелагея, Hi-Fi, Сергей Любавин и Александр Пушной.
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Маша Вьюн
Фото instagram.com/sayonaraboy