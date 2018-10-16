Рэпер из Новосибирска стал самым популярным исполнителем ВКонтакте

Его песни послушали более миллиарда раз

Алексей Узенюк родился в Новосибирске в 1994 году
Алексей Узенюк родился в Новосибирске в 1994 году

Новосибирский рэпер Элджей признан самым прослушиваемым артистом за все время существования музыкальной системы ВКонтакте, сообщается в пресс-службе социальной сети. Представители ВКонтакте также отметили, что Элджей стал первым исполнителем, чьи треки послушали более 1 миллиарда раз в 2018 году.


В пресс-службе компании подчеркнули, что такие цифры являются достижением не только для музыканта, но и для платформы.


«Элджей является победителем первой музыкальной премии VK Music Awards 2017, которая в прошлом году отметила самых популярных исполнителей по мнению пользователей ВКонтакте. Композиция «Розовое вино» от Элджея и Feduk оказалась лидером по числу прослушиваний — трек включали свыше 200 миллионов раз в 2017 году», — говорится в сообщении.


Как отметил руководитель продвижения VK Music Роман Богаутов, такое количество прослушиваний было бы невозможно без активной базы фанатов — на группу ВКонтакте, посвященную музыканту, подписано больше миллиона человек.


Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк, он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Свою творческую деятельность музыкант начал в 2013 году, но наибольшую популярность ему принес сингл «Розовое вино», записанный вместе с московским исполнителем Feduk-ом.


В прошлом году Элджей вошел в топ-10 самых популярных исполнителей из Новосибирска. Туда же попали Пелагея, Hi-Fi, Сергей Любавин и Александр Пушной.

Прочтений: 525

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено