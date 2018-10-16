Рэпер из Новосибирска стал самым популярным исполнителем ВКонтакте

Его песни послушали более миллиарда раз

Алексей Узенюк родился в Новосибирске в 1994 году

Новосибирский рэпер Элджей признан самым прослушиваемым артистом за все время существования музыкальной системы ВКонтакте, сообщается в пресс-службе социальной сети. Представители ВКонтакте также отметили, что Элджей стал первым исполнителем, чьи треки послушали более 1 миллиарда раз в 2018 году.







В пресс-службе компании подчеркнули, что такие цифры являются достижением не только для музыканта, но и для платформы.





«Элджей является победителем первой музыкальной премии VK Music Awards 2017, которая в прошлом году отметила самых популярных исполнителей по мнению пользователей ВКонтакте. Композиция «Розовое вино» от Элджея и Feduk оказалась лидером по числу прослушиваний — трек включали свыше 200 миллионов раз в 2017 году», — говорится в сообщении.







Как отметил руководитель продвижения VK Music Роман Богаутов, такое количество прослушиваний было бы невозможно без активной базы фанатов — на группу ВКонтакте, посвященную музыканту, подписано больше миллиона человек.







Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк, он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Свою творческую деятельность музыкант начал в 2013 году, но наибольшую популярность ему принес сингл «Розовое вино», записанный вместе с московским исполнителем Feduk-ом.







В прошлом году Элджей вошел в топ-10 самых популярных исполнителей из Новосибирска. Туда же попали Пелагея, Hi-Fi, Сергей Любавин и Александр Пушной.

