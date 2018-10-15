Сервисы Альфа-банка временно перестали работать

При попытке войти в приложение появлялась надпись «нет подключения к сети»

Работать перестали мобильные банки и колл-центр

Сегодня с восьми до девяти часов вечера в работе сервисов Альфа-банка произошел временный сбой. Мобильное приложение, интернет-банк и колл-центр были недоступны.







По информации мониторингового сервиса Downdetector, 65% пользователей не могли войти в систему, 26% жаловались на сбой всех сервисов и 8% пользователей не могли сделать денежный перевод.





По данным сервиса, сбой произошел также в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.







Онлайн-карта сбоев Альфа-банка





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Альфа-банка, причиной сбоя стали технические неполадки, которые уже устранены, сейчас все сервисы работают.







Не так давно два новосибирских банка усовершенствовали свою техническую часть: теперь пользователи смогут оставить в них биометрические данные — голоса и фотографии.