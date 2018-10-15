Сервисы Альфа-банка временно перестали работать
При попытке войти в приложение появлялась надпись «нет подключения к сети»
Сегодня с восьми до девяти часов вечера в работе сервисов Альфа-банка произошел временный сбой. Мобильное приложение, интернет-банк и колл-центр были недоступны.
По информации мониторингового сервиса Downdetector, 65% пользователей не могли войти в систему, 26% жаловались на сбой всех сервисов и 8% пользователей не могли сделать денежный перевод.
По данным сервиса, сбой произошел также в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Альфа-банка, причиной сбоя стали технические неполадки, которые уже устранены, сейчас все сервисы работают.
Не так давно два новосибирских банка усовершенствовали свою техническую часть: теперь пользователи смогут оставить в них биометрические данные — голоса и фотографии.
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Маша Вьюн
Фото Ольги Бурлаковой, скриншот downdetector.ru