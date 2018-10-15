«Мама, я ушёл в лес»: перед пропажей 9-летний мальчик оставил записку семье

Мама мальчика сразу обратилась в полицию, как только прочитала записку

Мама пропавшего 9-летнего ребёнка Татьяна Глушнёва поделилась с корреспондентом НГС подробностями исчезновения сына — перед тем как уйти из дома, ребёнок оставил записку.







«Мама, Женя, Андрей, я ушёл в лес», — написал ребёнок на тетрадном листе.







После того как женщина обнаружила записку, она сразу же обратилась в полицию. Известно, что школьник успел побывать в лесу — нашлись свидетели, которые видели, как мальчик переходил дорогу в сторону леса, а полицейские нашли в зарослях следы от костра, который, как узнали позже, разводил именно пропавший ребёнок.





Правда, в лесу ребёнок пробыл недолго — полицейские нашли его пьющим чай в ТЦ «Континент». «Мне кажется, он видео насмотрелся про выживание в лесу, вот и решил попробовать», — считает Татьяна.





Женщина уточнила, что сама она с сыном пока не разговаривала — семья мальчика только едет забирать его из полиции.





В июле волонтёры и полиция больше суток искали 9-летнего ребёнка на МЖК. Отчим мальчика рассказал НГС о том, как нашли школьника, — ребёнок провёл ночь у новых друзей, с которыми познакомился накануне.