«Мама, я ушёл в лес»: перед пропажей 9-летний мальчик оставил записку семье
Мать найденного ребёнка поделилась подробностями поисков
Мама пропавшего 9-летнего ребёнка Татьяна Глушнёва поделилась с корреспондентом НГС подробностями исчезновения сына — перед тем как уйти из дома, ребёнок оставил записку.
«Мама, Женя, Андрей, я ушёл в лес», — написал ребёнок на тетрадном листе.
После того как женщина обнаружила записку, она сразу же обратилась в полицию. Известно, что школьник успел побывать в лесу — нашлись свидетели, которые видели, как мальчик переходил дорогу в сторону леса, а полицейские нашли в зарослях следы от костра, который, как узнали позже, разводил именно пропавший ребёнок.
Правда, в лесу ребёнок пробыл недолго — полицейские нашли его пьющим чай в ТЦ «Континент». «Мне кажется, он видео насмотрелся про выживание в лесу, вот и решил попробовать», — считает Татьяна.
Женщина уточнила, что сама она с сыном пока не разговаривала — семья мальчика только едет забирать его из полиции.
В июле волонтёры и полиция больше суток искали 9-летнего ребёнка на МЖК. Отчим мальчика рассказал НГС о том, как нашли школьника, — ребёнок провёл ночь у новых друзей, с которыми познакомился накануне.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Алёна Истомина
Фото предоставлено Татьяной Глушнёвой