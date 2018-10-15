В парке на берегу Оби предложили поставить памятник четвёртому мосту — с часами и градусником

Эскиз памятника мостовому переходу, размещённый в парке «Городское начало»

В парке «Городское начало» вблизи Михайловской набережной Новосибирска может появиться памятная стела четвёртому мосту — она будет находиться в месте строительства нового моста.







Сегодня эскизы будущей стелы появились на сайте мэрии Новосибирска. Согласно документам на официальном сайте муниципалитета, городской департамент культуры, спорта и молодёжной политики должен провести общественное обсуждение этого проекта.





Памятник будет представлять собой 3-метровую стелу, сообщил корреспонденту НГС Сергей Козловский, директор по корпоративным коммуникациям группы строительных компаний «ВИС», которая возьмётся за строительство моста в качестве концессионера.





«Там будет стрелка, указывающая в направление будущего моста. А так как зона общественная, мы решили сделать её немножко полезной для города — установить там часы и термометр», — пояснил задумку Сергей Козловский. Объект будет построен за счёт средств группы «ВИС».





Он также уточнил, что подобные памятные сооружения группа компаний устанавливает на каждом крупном объекте, за который берётся. «Это, можно сказать, традиция. В разных случаях это разные знаки: памятный камень, стела, арт-композиция. Но было принято решение устанавливать стелу — здесь мы идём от пожеланий публичной стороны», — рассказал Сергей Козловский.





Высказать предложения и замечания по проекту стелы можно в электронном виде, направив файлы по адресу imiheev@admnsk.ru. Мнения горожан принимаются с 19 октября по 8 ноября 2018 года.





Власти Новосибирской области подписали концессионное соглашение с группой «ВИС» в декабре прошлого года. По условиям соглашения, компания должна построить за 5 лет платный мост через Обь. Стоимость моста — более 34 миллиардов рублей. Компания будет эксплуатировать мост в течение 20 лет, собирая плату с водителей за проезд по нему. Новый мост свяжет улицу Ипподромскую и площадь Будагова на правом берегу с площадью Труда на левом. Предполагается, что проезд по мосту будет платным — как минимум 100 рублей.