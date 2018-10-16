Новосибирцам разрешили делиться своим костным мозгом

Врачи попросили сибиряков сдать кровь для большой базы доноров

Жительница Новосибирска Наталья Юдина пришла сдать кровь для регистра
Жительница Новосибирска Наталья Юдина пришла сдать кровь для регистра


С середины октября 2018 года жителей Новосибирска приглашают бесплатно сдать кровь для Национального регистра доноров костного мозга — это нужно, чтобы спасти жизни тяжелобольных людей. 


Поиск доноров объявил благотворительный фонд «Русфонд». По его информации, с 16 октября любой желающий житель Новосибирска может сдать кровь для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Этот регистр носит имя мальчика из Удмуртии, заболевшего лейкозом и нуждавшегося в трансплантации костного мозга. Однако донора найти не удалось из-за того, что ещё в 2014 году российский регистр доноров был слишком мал, и Вася умер в начале 2015 года. 


«Сегодня мы хотим рассказать, что подписан договор между компанией "Инвитро" и "Русфондом", это всё на федеральном уровне — с октября 2018 года любой человек может прийти в любое отделение "Инвитро" по всей России, во всех городах и сдать кровь из вены, тем самым вступить в Национальный регистр доноров костного мозга», — рассказала корреспонденту НГС координатор регистра по СФО Елизавета Бражник. 


Она отметила, что желающие сдать кровь сначала должны ознакомиться со списком противопоказаний на сайте «Русфонда», поскольку есть заболевания, с которыми нельзя стать донором. Специалист уточнила, что сдавать кровь можно и не натощак. Кровь может сдать любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет, в регистре при этом донор находится до 55 лет.


После того, как человек проходит все обследования и становится ясно, что он станет реальным донором стволовых клеток, он поедет в регион, где проживает реципиент, — также за счёт «Русфонда». Бражник добавила, что задача новосибирского филиала фонда — развить регистр именно в Сибири, чтобы процесс донорства был оперативнее.


Желающие пришли сдать кровь для регистра уже в первый день после анонса нового проекта «Русфонда» 
Желающие пришли сдать кровь для регистра уже в первый день после анонса нового проекта «Русфонда» 


В фонде пояснили, что новосибирцы могли и раньше вступить в регистр доноров, но сделать это было гораздо сложнее — только на акциях, которые проводились не так часто. Сейчас организаторы приглашают сдавать кровь в любое время во всех новосибирских филиалах компании «Инвитро».


Кровь потенциальных доноров сначала исследуют на определение HLA-фенотипа, то есть набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. Только потом информация попадает в регистр доноров. 


«Если когда-нибудь HLA-фенотип этого человека совпадет с фенотипом пациента, ему предложат стать донором. 


Это может произойти через два месяца, пять лет или никогда — гены совпадают редко. Для этого и необходима большая база потенциальных доноров. 


Прежде чем стать реальным донором, человек проходит полное медицинское обследование, цель которого — сделать забор клеток максимально безопасным», — объяснили в «Русфонде». 


Первым новосибирцем, спасшим умирающего ребёнка своими стволовыми клетками (они содержатся в костном мозге), стал Андрей Тихов в 2016 году. Осенью 2017 года ещё один новосибирец Дмитрий Иванов стал донором стволовых клеток для жительницы Санкт-Петербурга, которая заболела раком крови

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