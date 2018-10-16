Новосибирцам разрешили делиться своим костным мозгом

Жительница Новосибирска Наталья Юдина пришла сдать кровь для регистра





С середины октября 2018 года жителей Новосибирска приглашают бесплатно сдать кровь для Национального регистра доноров костного мозга — это нужно, чтобы спасти жизни тяжелобольных людей.





Поиск доноров объявил благотворительный фонд «Русфонд». По его информации, с 16 октября любой желающий житель Новосибирска может сдать кровь для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Этот регистр носит имя мальчика из Удмуртии, заболевшего лейкозом и нуждавшегося в трансплантации костного мозга. Однако донора найти не удалось из-за того, что ещё в 2014 году российский регистр доноров был слишком мал, и Вася умер в начале 2015 года.







«Сегодня мы хотим рассказать, что подписан договор между компанией "Инвитро" и "Русфондом", это всё на федеральном уровне — с октября 2018 года любой человек может прийти в любое отделение "Инвитро" по всей России, во всех городах и сдать кровь из вены, тем самым вступить в Национальный регистр доноров костного мозга», — рассказала корреспонденту НГС координатор регистра по СФО Елизавета Бражник.





Она отметила, что желающие сдать кровь сначала должны ознакомиться со списком противопоказаний на сайте «Русфонда», поскольку есть заболевания, с которыми нельзя стать донором. Специалист уточнила, что сдавать кровь можно и не натощак. Кровь может сдать любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет, в регистре при этом донор находится до 55 лет.





После того, как человек проходит все обследования и становится ясно, что он станет реальным донором стволовых клеток, он поедет в регион, где проживает реципиент, — также за счёт «Русфонда». Бражник добавила, что задача новосибирского филиала фонда — развить регистр именно в Сибири, чтобы процесс донорства был оперативнее.







Желающие пришли сдать кровь для регистра уже в первый день после анонса нового проекта «Русфонда»





В фонде пояснили, что новосибирцы могли и раньше вступить в регистр доноров, но сделать это было гораздо сложнее — только на акциях, которые проводились не так часто. Сейчас организаторы приглашают сдавать кровь в любое время во всех новосибирских филиалах компании «Инвитро».







Кровь потенциальных доноров сначала исследуют на определение HLA-фенотипа, то есть набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. Только потом информация попадает в регистр доноров.





«Если когда-нибудь HLA-фенотип этого человека совпадет с фенотипом пациента, ему предложат стать донором.





Это может произойти через два месяца, пять лет или никогда — гены совпадают редко. Для этого и необходима большая база потенциальных доноров.





Прежде чем стать реальным донором, человек проходит полное медицинское обследование, цель которого — сделать забор клеток максимально безопасным», — объяснили в «Русфонде».





Первым новосибирцем, спасшим умирающего ребёнка своими стволовыми клетками (они содержатся в костном мозге), стал Андрей Тихов в 2016 году. Осенью 2017 года ещё один новосибирец Дмитрий Иванов стал донором стволовых клеток для жительницы Санкт-Петербурга, которая заболела раком крови.