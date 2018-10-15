Застройщик многоэтажки собрал деньги с новосибирцев, не построил дом и остался на свободе

После банкротства МЖСК «У озера» достраивать многоэтажку на Связистов взялась компания «НСК "Авантаж"»

В Новосибирске завершился суд над бывшим председателем МЖСК «У озера» Александром Бобровым и двумя пайщиками этого кооператива, в том числе экс-депутатом областного Заксобрания Антоном Бочаровым.







Всех троих обвиняли в мошенничестве при строительстве дома на улице Связистов, недалеко от котлована на Юго-Западном жилмассиве.







В частности, экс-председателю кооператива Боброву предъявляли обвинение в 6 эпизодах мошенничества, рассказала корреспонденту гособвинитель по уголовному делу, старший помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Ольга Еремеева.







Как следует из материалов уголовного дела, в 2010 году пайщик Антон Бочаров незаконно приобрёл право на квартиру стоимостью 2,3 миллиона рублей в строящемся доме на улице Связистов. В этом ему помог тогдашний председатель кооператива Александр Бобров. По словам гособвинителя, в качестве паевых взносов Бобров зачёл стоимость услуг, которые Бочаров на самом деле кооперативу не оказал.





«Они <…> создали видимость исполнения Бочаровым перед МЖСК "У озера" обязательств по внесению паевых взносов в полном объёме по договору паенакопления, заключённому между Бочаровым и МЖСК "У озера", согласно которому Бочаров якобы окажет помощь в аккредитации [застройщика] в филиалах банков Новосибирска, конкретно в Газпромбанке, <…> якобы договорится с сотрудниками банка, что в будущем пайщики будут обращаться в банк и беспрепятственно получать ипотеку при заключении договоров паенакопления в МЖСК "У озера". В связи с чем Бобров как председатель МЖСК оплатил [фиктивные] услуги Бочарова и указал, что его услуги являются денежными средствами, внесёнными как паевой вклад за квартиру», — описала ситуацию Ольга Еремеева.







Она напомнила, что после того, как кооператив МЖСК «У озера» был признан банкротом, достраивать жилой комплекс взялось ООО «НСК «Авантаж». Тогда Бочаров попытался доказать свои права на квартиру, которая, по версии обвинения, на самом деле не могла ему принадлежать.







По такой же схеме, согласно материалам дела, право на квартиру в строящемся доме получил ещё один пайщик, Игорь Олейников.







Как пояснила гособвинитель Ольга Еремеева, жильё досталось Олейникову за то, что он якобы оказал услуги кооперативу — взял на себя переговоры с МУП «Горводоканал». При этом ему якобы удалось решить вопрос «вопрос об уменьшении стоимости работ по прокладке трубопровода и подключения домов после постройки к трубопроводу "Горводоканала"».





После этого, по данным гособвинителя, Олейников нашёл покупателя и за 960 тысяч рублей уступил право требования на эту квартиру. Но на самом деле, считает обвинение, эта квартира не принадлежала Олейникову, поскольку услуг кооперативу он не оказывал.







Также Александра Боброва обвиняли в том, что он в 2005–2009 годах обманул четырёх пайщиков на общую сумму 3,2 миллиона рублей. По версии обвинения, он заключил с потерпевшими договоры, собрал деньги, но в кассу МЖСК «У озера» их так и не внёс.







Как уточнила гособвинитель, свою вину подсудимые не признали. В частности, Александр Бобров не отрицал, что получал деньги пайщиков, но настаивал на том, что оплатил ими услуги по строительству дома. При этом доказательств своим словам он предоставить не смог.







«Сторона обвинения просила признать Боброва виновным и назначить наказание с лишением свободы, поскольку, несмотря на то что уже более 5 лет как события произошли, <…> вину [он] не признал, ущерб не возместил, никаких действий в отношении потерпевших [не предпринял], и в том числе не принёс извинения», — пояснила Ольга Еремеева.







По словам гособвинителя, для двоих других подсудимых она просила условное наказание.







Сегодня, 15 октября, Ленинский районный суд Новосибирска признал подсудимых виновными в мошенничестве и приговорил всех троих к условным срокам: Александр Бобров получил 4 года, Игорь Олейников — 2,5 года, а Антон Бочаров — 3 года.







Ранее сроки в колонии получили три бывших топ-менеджера строительного холдинга «Неоград», которые обманули дольщиков жилого комплекса «Закаменский».

