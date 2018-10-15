Пропавшего 9-летнего мальчика нашли в торговом центре

Сегодня днём волонтёры выехали на поиски ребёнка в Октябрьский район

Ребёнка нашли в ТЦ на Гусинобродском шоссе
Ребёнка нашли в ТЦ на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске благополучно завершились поиски пропавшего 9-летнего ребёнка, начатые сегодня днём на окраине Октябрьского района. 


Об этом корреспонденту НГС сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», который вёл поиски мальчика. 


«Мальчика только что нашли в "Континенте". Он там пил чай. Нашли сотрудники полиции», — сообщили в отряде.

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