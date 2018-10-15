Пропавшего 9-летнего мальчика нашли в торговом центре
Сегодня днём волонтёры выехали на поиски ребёнка в Октябрьский район
В Новосибирске благополучно завершились поиски пропавшего 9-летнего ребёнка, начатые сегодня днём на окраине Октябрьского района.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», который вёл поиски мальчика.
«Мальчика только что нашли в "Континенте". Он там пил чай. Нашли сотрудники полиции», — сообщили в отряде.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Алёна Истомина
Фото Стаса Соколова