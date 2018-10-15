На трамвайные пути на Петухова вышло стадо баранов

Животных привлекла трава, растущая на пути следования трамвая

Животные спокойно жевали траву и отдыхали посреди оживлённой улицы
Животные спокойно жевали траву и отдыхали посреди оживлённой улицы


Днём 15 октября на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска на трамвайные пути на выпас вышло стадо баранов.


Инцидент произошёл около 15:30 недалеко от трамвайной остановки «Завод ЖБИ-1», на которой останавливаются трамваи двух маршрутов — № 3 и 9.


«Дождались хозяина барашков, он их всех угнал через дорогу в рядом [находящиеся] деревья и поле. Трамвая не пришло», — рассказал корреспонденту НГС заснявший животных Дмитрий Седаков.


Стадо расположилось недалеко от трамвайной остановки


Жителям Новосибирска иногда удается увидеть мелких копытных животных не только на природе, но и в черте города — в августе этого года автомобилистам пришлось выгонять испуганную овцу с дороги на улице Ипподромской.

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