На трамвайные пути на Петухова вышло стадо баранов

Животные спокойно жевали траву и отдыхали посреди оживлённой улицы





Днём 15 октября на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска на трамвайные пути на выпас вышло стадо баранов.







Инцидент произошёл около 15:30 недалеко от трамвайной остановки «Завод ЖБИ-1», на которой останавливаются трамваи двух маршрутов — № 3 и 9.





«Дождались хозяина барашков, он их всех угнал через дорогу в рядом [находящиеся] деревья и поле. Трамвая не пришло», — рассказал корреспонденту НГС заснявший животных Дмитрий Седаков.





Стадо расположилось недалеко от трамвайной остановки





Жителям Новосибирска иногда удается увидеть мелких копытных животных не только на природе, но и в черте города — в августе этого года автомобилистам пришлось выгонять испуганную овцу с дороги на улице Ипподромской.