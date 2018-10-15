Skoda подняла цены на популярные Octavia и Rapid

Базовая комплектация Octavia стоит уже не меньше миллиона

Компания Skoda изменила цены на популярные легковые модели Octavia и Rapid, а также на кроссовер Kodiaq.





Skoda Octavia продаётся из линейки автопроизводителя лучше всего, но и на неё цены поднялись





«Цены повысились на "Октавию", "Рапид", на "Кадьяк". Повышение на текущий момент составило 21 тысячу на "Октавию". Лучше продаётся сейчас "Октавия". У нас в любом случае дефицит всего, "Октавия" хорошо догнала "Рапид"», — рассказали в отделе продаж компании «Альт Парк», официального дилера Skoda в Новосибирске.





Повышение цен на Skoda Rapid составило до 42 тысяч рублей в зависимости от комплектации





Сейчас стоимость Skoda Octavia стартует от 1 040 000 рублей в комплектации Active. Rapid в разных комплектациях прибавил в цене 11–42 тысячи рублей, но в базе по-прежнему стоит 646 000 рублей. Кроссовер Kodiaq в некоторых комплектациях подорожал на 40 тысяч рублей, его базовая версия оценивается в 1 389 000 рублей.





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