Skoda подняла цены на популярные Octavia и Rapid
Базовая комплектация Octavia стоит уже не меньше миллиона
Компания Skoda изменила цены на популярные легковые модели Octavia и Rapid, а также на кроссовер Kodiaq.
«Цены повысились на "Октавию", "Рапид", на "Кадьяк". Повышение на текущий момент составило 21 тысячу на "Октавию". Лучше продаётся сейчас "Октавия". У нас в любом случае дефицит всего, "Октавия" хорошо догнала "Рапид"», — рассказали в отделе продаж компании «Альт Парк», официального дилера Skoda в Новосибирске.
Сейчас стоимость Skoda Octavia стартует от
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Дмитрий Косенко
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