В Новосибирске ищут пропавшего в лесу школьника

К поискам ребёнка присоединились волонтёры

Школьник ушёл в лес и не вернулся
Школьник ушёл в лес и не вернулся


Новосибирские добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 9-летнего Дениса Глушнёва, который сегодня днём ушёл в лес и не вернулся.


Ребенок ушёл из дома в Октябрьском районе Новосибирска днём 15 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.


«Ушёл в лес днём сегодня. Пока ничего не известно, в любом случае будет активный поиск, мы уже собираемся», — коротко прокомментировал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


Как сообщается в ориентировке волонтёров, у пропавшего Дениса Глушнёва нормальное телосложение, рыжие волосы. Рост пропавшего — 140 см. В день исчезновения он был одет в синюю куртку-парку, тёмные спортивные брюки, чёрные ботинки и серую шапку. С собой у школьника был рюкзак. 


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего ребёнка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700–54–52.


На днях в Новосибирске нашли 17-летнюю девочку, которая 12 октября не вернулась домой.

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