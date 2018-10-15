В Новосибирске ищут пропавшего в лесу школьника

Школьник ушёл в лес и не вернулся





Новосибирские добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 9-летнего Дениса Глушнёва, который сегодня днём ушёл в лес и не вернулся.





Ребенок ушёл из дома в Октябрьском районе Новосибирска днём 15 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.





«Ушёл в лес днём сегодня. Пока ничего не известно, в любом случае будет активный поиск, мы уже собираемся», — коротко прокомментировал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.





Как сообщается в ориентировке волонтёров, у пропавшего Дениса Глушнёва нормальное телосложение, рыжие волосы. Рост пропавшего — 140 см. В день исчезновения он был одет в синюю куртку-парку, тёмные спортивные брюки, чёрные ботинки и серую шапку. С собой у школьника был рюкзак.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего ребёнка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700–54–52.







На днях в Новосибирске нашли 17-летнюю девочку, которая 12 октября не вернулась домой.

