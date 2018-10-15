«Под сало — самое то»: в Новосибирск привезли пиво со вкусом борща
Красивый цвет ему дала свёкла
В нескольких барах Новосибирска появилось пиво со вкусом борща, которое сварили в пивоварне в Московской области. Его назвали «Borsche» — это картофельный сэзон (сезонное пиво) со свёклой, томатами, лавровым листом, солью и чесноком.
Пиво выпустила пивоварня Victory Art Brew из Ивантеевки Московской области совместно с другой пивоварней. На сайте производителя указано, что для приготовления напитка использовано около 500 килограммов ростовского картофеля и немного солода.
В Новосибирске оно есть в барах The Rooks, Bootleggers Pub & Shop, «Йохохо».
«Они использовали набор ингредиентов для борща, только нет мяса — вегетарианский продукт. Поэтому под сало — самое то. "Фишка" напитка в цвете, его дала свёкла — получается цвет борща. На вкус очень специфичная штука, по аромату похоже на борщ. Но оно холодное, поэтому ещё напоминает рассол», — рассказал корреспонденту НГС соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.
В мае в Новосибирске две пивоварни совместно сварили пиво с пылью.
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Мария Тищенко
Фото Ольги Бурлаковой