«Под сало — самое то»: в Новосибирск привезли пиво со вкусом борща

В напитке есть основные ингредиенты, использованные при приготовлении борща

В нескольких барах Новосибирска появилось пиво со вкусом борща, которое сварили в пивоварне в Московской области. Его назвали «Borsche» — это картофельный сэзон (сезонное пиво) со свёклой, томатами, лавровым листом, солью и чесноком.







Пиво выпустила пивоварня Victory Art Brew из Ивантеевки Московской области совместно с другой пивоварней. На сайте производителя указано, что для приготовления напитка использовано около 500 килограммов ростовского картофеля и немного солода.





В Новосибирске оно есть в барах The Rooks, Bootleggers Pub & Shop, «Йохохо».





«Они использовали набор ингредиентов для борща, только нет мяса — вегетарианский продукт. Поэтому под сало — самое то. "Фишка" напитка в цвете, его дала свёкла — получается цвет борща. На вкус очень специфичная штука, по аромату похоже на борщ. Но оно холодное, поэтому ещё напоминает рассол», — рассказал корреспонденту НГС соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.





Вкус у пива — специфический





В мае в Новосибирске две пивоварни совместно сварили пиво с пылью.