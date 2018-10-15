Мошенник обманул двух новосибирцев обещаниями вернуть сгоревшие вклады

Он предложил пенсионерам компенсацию по депозитам 1990-х, но в итоге снял деньги с их карт

Мошенник представлялся сотрудником Сбербанка, хотя, по словам гособвинителя, никакого отношения к нему не имел

Представившийся сотрудником Сбербанка москвич обманул пенсионеров из Новосибирска на 24,4 тысячи рублей — он обещал им выплатить компенсации по банковским вкладам, но в результате вывел деньги с их карт.







Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил мошенника к условному сроку. Приговор уже вступил в законную силу.







Преступления произошли в августе–сентябре 2016 года. Жертвами мошенничества стали два новосибирских пенсионера — женщина и мужчина, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Железнодорожного района Татьяна Тесля.







Как сообщается на сайте Железнодорожного районного суда, у осуждённого был доступ к базе личных данных пенсионеров из Новосибирска. Он звонил на стационарные телефоны, представлялся работником Сбербанка и сообщал пожилым собеседникам, что они имеют право получить компенсацию по банковским вкладам, которые были закрыты в связи с дефолтом в 1990-х годах. Для перечисления денег осуждённый просил у пенсионеров данные их банковских карт.







Как пояснила Татьяна Тесля, москвич давал собеседникам инструкции для работы с картами, которым они должны были следовать. «Они делали то, что он говорил, <…> технические действия производили, и в результате их карточки подключались к "Мобильному банку", к московскому номеру», — описала гособвинитель схему мошенничества.







По её словам, после этого с помощью услуги «Мобильный банк» осуждённый и его предполагаемые сообщники сняли с карт пенсионеров 24 400 рублей: с одного счёта исчезли 16 000 , с другого — 8400. Позже, когда мошенника разоблачили, он возместил ущерб потерпевшим.







На вопрос корреспондента НГС о том, был ли мошенник на самом деле сотрудником Сбербанка, гособвинитель Татьяна Тесля ответила: «Нет, конечно».





В начале октября Железнодорожный районный суд Новосибирска признал ранее не судимого москвича виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). «Дали ему наказание: два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — рассказала Татьяна Тесля.







Гособвинитель уточнила, что в суде 25-летний мужчина свою вину признал. Но при этом он пояснил, что эту схему мошенничества ему предложили сообщники, которых следователи так и не нашли.





В этом году мошенники начали звонить новосибирцам от имени сотрудников областной больницы — одна из жертв перевела 150 тысяч рублей преступнику, который выдал себя за главврача.