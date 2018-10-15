Мошенник обманул двух новосибирцев обещаниями вернуть сгоревшие вклады
Он предложил пенсионерам компенсацию по депозитам 1990-х, но в итоге снял деньги с их карт
Представившийся сотрудником Сбербанка москвич обманул пенсионеров из Новосибирска на 24,4 тысячи рублей — он обещал им выплатить компенсации по банковским вкладам, но в результате вывел деньги с их карт.
Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил мошенника к условному сроку. Приговор уже вступил в законную силу.
Преступления произошли в августе–сентябре 2016 года. Жертвами мошенничества стали два новосибирских пенсионера — женщина и мужчина, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Железнодорожного района Татьяна Тесля.
Как сообщается на сайте Железнодорожного районного суда, у осуждённого был доступ к базе личных данных пенсионеров из Новосибирска. Он звонил на стационарные телефоны, представлялся работником Сбербанка и сообщал пожилым собеседникам, что они имеют право получить компенсацию по банковским вкладам, которые были закрыты в связи с дефолтом в 1990-х годах. Для перечисления денег осуждённый просил у пенсионеров данные их банковских карт.
Как пояснила Татьяна Тесля, москвич давал собеседникам инструкции для работы с картами, которым они должны были следовать. «Они делали то, что он говорил, <…> технические действия производили, и в результате их карточки подключались к "Мобильному банку", к московскому номеру», — описала гособвинитель схему мошенничества.
По её словам, после этого с помощью услуги «Мобильный банк» осуждённый и его предполагаемые сообщники сняли с карт пенсионеров
На вопрос корреспондента НГС о том, был ли мошенник на самом деле сотрудником Сбербанка, гособвинитель Татьяна Тесля ответила: «Нет, конечно».
В начале октября Железнодорожный районный суд Новосибирска признал ранее не судимого москвича виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). «Дали ему наказание: два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — рассказала Татьяна Тесля.
Гособвинитель уточнила, что в суде 25-летний мужчина свою вину признал. Но при этом он пояснил, что эту схему мошенничества ему предложили сообщники, которых следователи так и не нашли.
В этом году мошенники начали звонить новосибирцам от имени сотрудников областной больницы — одна из жертв перевела 150 тысяч рублей преступнику, который выдал себя за главврача.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова