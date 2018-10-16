В тихом центре открылся паб из Новокузнецка
В Кемеровской области подобный бар работает с 2016 года
Заведение Zoltan Pub начало официально работать накануне в здании на Романова, 28, в центре Новосибирска. Бар открыли местные предприниматели по франшизе одноименного паба в Новокузнецке.
Zoltan Pub занял цокольный этаж офисного здания — раньше здесь работало заведение аналогичного профиля. Как пояснил корреспонденту НГС управляющий, бар открыт по франшизе новокузнецкого Zoltan Pub. Единственным учредителем компании «Золтан НСК», которая управляет баром, является предприниматель Анна Смирнова, свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус». Никаких других юридических лиц в Новосибирске за ней не числится.
Зал заведения отделан деревом и облицовочным кирпичом. Кроме нескольких диванов вдоль стены посадочные места представляют собой железные стулья и табуреты с деревянными сидениями. Открытой кухни в баре нет, но закрытый гриль вынесен в зону бара — повар выходит в это место, когда нужно что-то приготовить на углях.
Основа концепции заведения состоит в том, что в баре продают только пиво сибирских пивоварен. В оригинальном новокузнецком баре, который открылся в 2016 году, пиво варится ещё и на месте — в пивоварне при баре. В новосибирском заведении базовые сорта представлены теми, что изготовлены на пивоварне «Йо-хо-хо». Цены на бокал ёмкостью 0,4 литра начинаются от 170 рублей.
Меню «Золтана» умещается на одном листе: сейчас здесь 22 позиции, включая легкие закуски. Цены на салаты начинаются от 230 рублей, горячее стоит от 320 до 490 рублей.
Судя по официальным аккаунтам новокузнецкого бара, в нём регулярно выступают музыканты и проходят какие-то мероприятия, например квиз. В новосибирском баре обещают поддержать эти традиции. Никакой сцены в заведении, правда, нет, для живой музыки предполагается просто освобождать от мебели дальний угол помещения.
Zoltan Pub — первый пример покупки новосибирским ресторатором франшизы из Кузбасса. Но сами по себе предприниматели из Кемеровской области работают на новосибирском рынке уже давно. Так, у сети кофеен «Кофебулка» (в Кемерово она называется «Булочная-кондитерская
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Стас Соколов
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