Власти решили обставить Новосибирск остановками с Wi-Fi и онлайн-табло

Уже к концу 2019 года в городе может быть до 50 «умных» остановок

Сейчас в Новосибирске стоят только 3 «умных» остановки
Сейчас в Новосибирске стоят только 3 «умных» остановки

В Новосибирске появится ещё 50 «умных» остановок — городские власти планируют поставить их до конца следующего года. 


«До конца 2019 года [планируем] поставить, я думаю, до 50 "умных" остановок», — сообщил сегодня, 15 октября, на заседании комиссии горсовета начальник управления науки и внедрения научных разработок мэрии Новосибирска Михаил Камаев. 


Он напомнил, что проект «умных» остановок реализуется только за счёт частных инвесторов, которых найти довольно сложно. «Мы планируем, что войдут рекламные компании в этот рынок. Это очень тяжело окупаемая структура, — отметил он. — Бизнес в это идти особо не хочет». 


Камаев добавил, что 50 новых павильонов с электронными табло, Wi-Fi и розетками для зарядки телефонов — это задача-максимум, в реальности власти рассчитывают хотя бы на 30 остановок. 


Сейчас в городе три «умных» остановки: возле мэрии, на площади Ленина и у ЦУМа на Вокзальной магистрали

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