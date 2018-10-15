В Новосибирский зоопарк перебралась пара самых маленьких выдр в мире
Они приехали в Сибирь из Чехии
В Новосибирский зоопарк из Чехии привезли двух особей выдр, которых считают самыми маленькими в мире.
«В пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации аэропорт Толмачёво (Новосибирск) инспекторы проконтролировали ввоз из Чешского зоологического парка Zoo Jihlava в МУП "Новосибирский зоологический парк имени Р.А. Шило" самца и самки азиатских бескоготных выдр, рождённых в 2017 году», — говорится в сообщении областного управления Россельхознадзора.
В ведомстве отметили, что выдр привезли в конце сентября. Сейчас они уже живут в зоопарке.
Среди других выдр зоопарка есть речная выдра Глаша — в декабре прошлого года у неё родилась тройня.
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Елена Громкова
Фото ru.wikipedia.org, пользователь fir0002 (1), Ольги Бурлаковой (2)