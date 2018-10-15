В Новосибирский зоопарк перебралась пара самых маленьких выдр в мире

Они приехали в Сибирь из Чехии

Азиатские бескоготные выдры считаются самыми маленькими в мире
Азиатские бескоготные выдры считаются самыми маленькими в мире


В Новосибирский зоопарк из Чехии привезли двух особей выдр, которых считают самыми маленькими в мире.


«В пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации аэропорт Толмачёво (Новосибирск) инспекторы проконтролировали ввоз из Чешского зоологического парка Zoo Jihlava в МУП "Новосибирский зоологический парк имени Р.А. Шило" самца и самки азиатских бескоготных выдр, рождённых в 2017 году», — говорится в сообщении областного управления Россельхознадзора.


В ведомстве отметили, что выдр привезли в конце сентября. Сейчас они уже живут в зоопарке.


Сейчас в Новосибирском зоопарке живут также речные выдры
Сейчас в Новосибирском зоопарке живут также речные выдры


Среди других выдр зоопарка есть речная выдра Глаша — в декабре прошлого года у неё родилась тройня.

Прочтений: 2100

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено