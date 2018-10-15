Адвокат школьника-хакера заявил, что за него вступилась Генпрокуратура

Ученика выпускного класса подозревают в том, что он правил оценки

По мнению адвоката Александра Баляна, дело Владимира Жоглика может быть закрыто

Новосибирский адвокат Александр Балян заявил, что Генпрокуратура потребовала прекратить уголовное дело новосибирского школьника, которого обвиняют в подделке оценок в электронном журнале.





Как сообщил корреспонденту НГС адвокат обвиняемого Владимира Жоглика Александр Балян, на днях заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв указал прокуратуре Новосибирской области принять меры для прекращения уголовного дела.





«Он (Пономарёв. — Прим. ред.) вызвал сотрудников областной прокуратуры, и они сообщили ему, что не видят здесь состава преступления и не понимают, на чём основано мнение полицейских о наличии состава. А раз их [признаков] нет, то, конечно, прокуратура как орган, ответственный за соблюдение закона в стране, должна думать о законности предъявленного обвинения», — пояснил Балян.





Почти год назад полиция направила дело в суд в отношении бывшего ученика 11-го класса новосибирской гимназии — его обвиняют в исправлении оценок в электронном журнале для себя и своих одноклассников.





«Если дело в таком виде придёт в суд, прокурору придётся либо отказываться от обвинения, либо проигрывать и получать оправдательный приговор, заранее зная, что он незаконно обвиняет человека. Полицейское следствие ставит в неудобное положение государственное обвинение, прокуратуру в целом», — говорит адвокат школьника.





Адвокат считает, что дело с высокой вероятностью может быть прекращено по реабилитирующим показаниям.





Мать Владимира Жоглика Лилия также подтвердила корреспонденту НГС, что представитель Генпрокуратуры встал на защиту её сына. По её словам, он заявил об этом на общественном приёме с горожанами, который комиссия ведомства проводила на днях. «На наши жалобы мы получали отказы, и в областной прокуратуре нам всегда говорили, что они всё делают правильно. Будем надеяться, что моего сына оправдают наконец-то», — сказала Лилия Жоглик.





Корреспондент НГС направил запрос в прокуратуру Новосибирской области с просьбой подтвердить и прокомментировать информацию об указании Юрия Пономарёва.







Год назад в прокуратуре отмечали, что в деле нет особой тяжести, поэтому у обвиняемого действительно есть все шансы прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.