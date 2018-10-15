Ловили по всему городу: автоинспекторы нашли полтысячи пешеходов-нарушителей

ГИБДД дежурила в местах, где новосибирцы переходят дорогу не по правилам

Акцию проводили из-за участившихся ДТП с пешеходами
Акцию проводили из-за участившихся ДТП с пешеходами

Госавтоинспекция подвела итоги акции «Пешеходный переход», которая проходила в Новосибирской области с 12 по 15 октября — в пятницу и в выходные.


«В период проведения мероприятия было зарегистрировано 8 ДТП с участием пешеходов, в которых один человек погиб, а 7 — получили травмы различной степени тяжести. <…> За непропуск пешехода составлено 138 административных материалов, а за нарушение ПДД пешеходами — 503 материала. Ловили по всему городу», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.


Акцию проводили из-за участившихся случаев ДТП с участием пешеходов. 


Наказанием за переход дороги в неположенном месте может стать устное предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Штраф за непропуск пешехода на «зебре» составляет 1500 рублей.


В конце прошлой недели на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска LADA сбила мальчика, ехавшего на самокате через дорогу. Скорую ребёнку вызвали очевидцы

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