Видео: по Новосибирску пронёсся вой сирен
В городе проверяют системы оповещения
Сегодня днём 15 октября в Новосибирске проверили систему оповещения — жители города услышали вой сирен.
Сирены завыли в 13:30, их было слышно примерно полминуты. О том, что на сегодня была запланирована проверка, НГС рассказывал утром.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО также предупреждали, что в проверку оповещения входит перехват радио- и телевещания. Проверка продлится до 15 часов.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепковаа
Видео Густаво Зырянова