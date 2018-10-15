Видео: по Новосибирску пронёсся вой сирен

Сирены выли примерно полминуты





Сегодня днём 15 октября в Новосибирске проверили систему оповещения — жители города услышали вой сирен.







Сирены завыли в 13:30, их было слышно примерно полминуты. О том, что на сегодня была запланирована проверка, НГС рассказывал утром.





В пресс-службе ГУ МЧС по НСО также предупреждали, что в проверку оповещения входит перехват радио- и телевещания. Проверка продлится до 15 часов.



