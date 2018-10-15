Видео: по Новосибирску пронёсся вой сирен

В городе проверяют системы оповещения

Сирены выли примерно полминуты
Сирены выли примерно полминуты


Сегодня днём 15 октября в Новосибирске проверили систему оповещения — жители города услышали вой сирен.


Сирены завыли в 13:30, их было слышно примерно полминуты. О том, что на сегодня была запланирована проверка, НГС рассказывал утром.


В пресс-службе ГУ МЧС по НСО также предупреждали, что в проверку оповещения входит перехват радио- и телевещания. Проверка продлится до 15 часов.


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