Волонтёры попросили новосибирцев спрятать чёрных котов перед Хеллоуином

Животные могут стать жертвами ритуалов, опасаются зоозащитники

Чёрная кошка считается вторым символом Хеллоуина после тыквы
Чёрная кошка считается вторым символом Хеллоуина после тыквы

Зоозащитники просят жителей Новосибирска не отдавать новым хозяевам чёрных котов и собак — волонтёры считают, что животные с тёмным окрасом могут стать жертвами ритуалов во время Хеллоуина, который отмечается 31 октября. 


«Мы сейчас пытаемся распространить эту информацию, — рассказала корреспонденту НГС волонтёр приюта «Ковчег» Елена Попова. — Потому что у нас из года в год это происходит. Перед 31 [октября], перед Хеллоуином, мы не отдаём чёрных кошек и щенят. Именно чёрных, и не просто так. Потому что, как правило, они участвуют во всех сатанинских обрядах». 


По словам волонтёра, традиционно в преддверии Хеллоуина возрастает спрос на чёрных котят или собак, при этом характер и порода животных для тех, кто интересуется, как правило, значения не имеют. Поэтому последние 5 лет в течение октября волонтёры стараются не отдавать кошек и собак тёмных окрасов новым хозяевам


«Есть у нас смельчаки, которые говорят о том, что мы разберёмся в людях... но не всегда, к сожалению, можно разобраться в людях», — считает Елена Попова. Она отметила, что ей известны случаи жестокого обращения с животными именно в канун этого праздника. 


Новосибирские зоозащитники не только активно проверяют новых хозяев, но и спасают животных, пострадавших от жестокого обращения прежних владельцев. Так, в прошлом году они спасли исхудавшего пса, который был прикован цепью к будке и, судя по всему, брошен.

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