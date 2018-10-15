Волонтёры попросили новосибирцев спрятать чёрных котов перед Хеллоуином

Чёрная кошка считается вторым символом Хеллоуина после тыквы

Зоозащитники просят жителей Новосибирска не отдавать новым хозяевам чёрных котов и собак — волонтёры считают, что животные с тёмным окрасом могут стать жертвами ритуалов во время Хеллоуина, который отмечается 31 октября.







«Мы сейчас пытаемся распространить эту информацию, — рассказала корреспонденту НГС волонтёр приюта «Ковчег» Елена Попова. — Потому что у нас из года в год это происходит. Перед 31 [октября], перед Хеллоуином, мы не отдаём чёрных кошек и щенят. Именно чёрных, и не просто так. Потому что, как правило, они участвуют во всех сатанинских обрядах».





По словам волонтёра, традиционно в преддверии Хеллоуина возрастает спрос на чёрных котят или собак, при этом характер и порода животных для тех, кто интересуется, как правило, значения не имеют. Поэтому последние 5 лет в течение октября волонтёры стараются не отдавать кошек и собак тёмных окрасов новым хозяевам.





«Есть у нас смельчаки, которые говорят о том, что мы разберёмся в людях... но не всегда, к сожалению, можно разобраться в людях», — считает Елена Попова. Она отметила, что ей известны случаи жестокого обращения с животными именно в канун этого праздника.







Новосибирские зоозащитники не только активно проверяют новых хозяев, но и спасают животных, пострадавших от жестокого обращения прежних владельцев. Так, в прошлом году они спасли исхудавшего пса, который был прикован цепью к будке и, судя по всему, брошен.

