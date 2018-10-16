Жильцы многоэтажки остались без домофонов дважды за две недели

Чуть больше чем за неделю в подъездах уже дважды поменяли домофоны

В Первомайском районе Новосибирска идёт противостояние между управляющей компанией застройщика и компанией, которая обслуживает домофоны, — компании по очереди снимают чужие домофоны и ставят свои.







В конфликт компаний на улице Заречной в микрорайоне «Весенний» оказались вовлечены жильцы четырёх домов — № 3, 4, 6 и 15.







«В прошлом году управляющая компания пыталась провести голосование по поводу смены домофонной системы. По решению собрания собственники проголосовали против. Там, по-моему, 79% было против. <…> С прошлого года это всё затихло, а в октябре — 6 октября, мы с жителями заметили, что у нас меняется домофонная система. <…> В субботу они (управляющая компания. — Прим. ред.) сняли все домофоны "Спецэлектромонтажа"», — рассказала суть конфликта жительница дома № 4 Наталья.





По словам Натальи, в управляющей компании дома замену домофонов объяснили тем, что компанию, которая их обслуживала, ликвидировали. Однако 12 октября на собрании собственников директор «Спецэлектромонтажа» опроверг слова УК.





Всё началось с незапланированной замены домофонов в доме № 4





Как пояснила Наталья, с компанией «Спецэлектромонтаж» у жителей были подписаны бессрочные договоры, по которым они вносили абонентскую плату, в том числе по 540 рублей внесли и до конца этого года. При смене оператора домофонов жильцам придётся платить за услуги в адрес ИП Максимов Н.Ю, который зарегистрирован в Санкт-Петербурге, добавила жительница дома № 4 .







Такое объявление появилось в подъездах дома № 4 на улице Заречной





Чуть больше чем за неделю в 14-этажном доме № 4 дважды поменялись домофоны. Наталья рассказала, что сначала управляющая компания ПСФ 6 октября сняла старые и поставила новые — уже 11 октября часть из них демонтировала компания «Спецэлектромонтаж». Уже на следующий день на место вернулись домофоны управляющей компании, а жильцов попросили переводить абонентскую плату на счёт ИП.





В управляющей компании ПСФ корреспондента НГС заверили, что конфликта между операторами домофонов нет. «У нас ни с кем никаких конфликтов нет. У нас украли домофоны с Заречной, 4. Мы заявление написали в полицию, сейчас полиция возбуждает уголовное дело. <…> Конфликт будет с уголовным розыском у тех, кто украл, вот и всё. А вам позвонили те, кто способствовал этому, и сейчас их уже будут опрашивать. У нас нет никаких недоразумений, мы чётко в рамках закона действуем», — объяснил корреспонденту НГС директор УК ПСФ Сергей Дашко.





По словам местных жителей, на место происшествия вызывали полицию





Как уточнил директор УК ПСФ Сергей Дашко, сумма ущерба от действий «Спецэлектромонтажа» составила порядка 120 тысяч рублей. Похожую сумму называет и директор «Спецэлектромонтажа» Алексей Печёнкин — он оценил украденные домофоны в 130 тысяч рублей.







«У нас с 2012–2013 года были заключены индивидуальные договора с каждым жителем на установку домофонной системы. Мы их обслуживали по этим договорам все эти годы, всё нормально. Сейчас управляющая компания решила сделать типа рейдерского захвата, не согласовав с жильцами свои действия, не получив решения общего собрания. <…> Они сняли наше оборудование, которое у нас на подъездах находилось, и поставили свое. Жильцы взбунтовались, <…> поэтому, руководствуясь нашими договорами, которые у нас всё-таки законные, поэтому мы сняли их панели, потому что они наши не возвращают. <...> Если потребуется, мы опять демонтируем их домофоны и поставим свои обратно», — пояснил директор «Спецэлектромонтажа» Алексей Печёнкин.







В полиции получение заявления о пропаже домофонов подтвердили, но пока отказываются от подробных комментариев. «В Первомайский отдел поступало заявление, в настоящее время проводятся по этому факту проверочные мероприятия. Факт хищения мы пока подтвердить не можем, потому что там пока проводится проверка», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.





В мае этого года с похожей проблемой столкнулись жильцы дома на улице Одоевского — они вывесили красные баннеры с посланиями оператору домофонов. Подобные случаи также происходили на Комсомольской и Макаренко.