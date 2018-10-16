Жильцы многоэтажки остались без домофонов дважды за две недели
Компании-операторы меняют оборудование на подъездах и жалуются в полицию
В Первомайском районе Новосибирска идёт противостояние между управляющей компанией застройщика и компанией, которая обслуживает домофоны, — компании по очереди снимают чужие домофоны и ставят свои.
В конфликт компаний на улице Заречной в микрорайоне «Весенний» оказались вовлечены жильцы четырёх домов —
«В прошлом году управляющая компания пыталась провести голосование по поводу смены домофонной системы. По решению собрания собственники проголосовали против. Там, по-моему, 79% было против. <…> С прошлого года это всё затихло, а в октябре — 6 октября, мы с жителями заметили, что у нас меняется домофонная система. <…> В субботу они (управляющая компания. — Прим. ред.) сняли все домофоны "Спецэлектромонтажа"», — рассказала суть конфликта жительница дома
По словам Натальи, в управляющей компании дома замену домофонов объяснили тем, что компанию, которая их обслуживала, ликвидировали. Однако 12 октября на собрании собственников директор «Спецэлектромонтажа» опроверг слова УК.
Как пояснила Наталья, с компанией «Спецэлектромонтаж» у жителей были подписаны бессрочные договоры, по которым они вносили абонентскую плату, в том числе по 540 рублей внесли и до конца этого года. При смене оператора домофонов жильцам придётся платить за услуги в адрес ИП Максимов Н.Ю, который зарегистрирован в Санкт-Петербурге, добавила жительница дома
Чуть больше чем за неделю в 14-этажном доме
В управляющей компании ПСФ корреспондента НГС заверили, что конфликта между операторами домофонов нет. «У нас ни с кем никаких конфликтов нет. У нас украли домофоны с Заречной, 4. Мы заявление написали в полицию, сейчас полиция возбуждает уголовное дело. <…> Конфликт будет с уголовным розыском у тех, кто украл, вот и всё. А вам позвонили те, кто способствовал этому, и сейчас их уже будут опрашивать. У нас нет никаких недоразумений, мы чётко в рамках закона действуем», — объяснил корреспонденту НГС директор УК ПСФ Сергей Дашко.
Как уточнил директор УК ПСФ Сергей Дашко, сумма ущерба от действий «Спецэлектромонтажа» составила порядка 120 тысяч рублей. Похожую сумму называет и директор «Спецэлектромонтажа» Алексей Печёнкин — он оценил украденные домофоны в 130 тысяч рублей.
«У нас с 2012–2013 года были заключены индивидуальные договора с каждым жителем на установку домофонной системы. Мы их обслуживали по этим договорам все эти годы, всё нормально. Сейчас управляющая компания решила сделать типа рейдерского захвата, не согласовав с жильцами свои действия, не получив решения общего собрания. <…> Они сняли наше оборудование, которое у нас на подъездах находилось, и поставили свое. Жильцы взбунтовались, <…> поэтому, руководствуясь нашими договорами, которые у нас всё-таки законные, поэтому мы сняли их панели, потому что они наши не возвращают. <...> Если потребуется, мы опять демонтируем их домофоны и поставим свои обратно», — пояснил директор «Спецэлектромонтажа» Алексей Печёнкин.
В полиции получение заявления о пропаже домофонов подтвердили, но пока отказываются от подробных комментариев. «В Первомайский отдел поступало заявление, в настоящее время проводятся по этому факту проверочные мероприятия. Факт хищения мы пока подтвердить не можем, потому что там пока проводится проверка», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.
В мае этого года с похожей проблемой столкнулись жильцы дома на улице Одоевского — они вывесили красные баннеры с посланиями оператору домофонов. Подобные случаи также происходили на Комсомольской и Макаренко.
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Елизавета Милованова
Фото и видео читательницы НГС Натальи