На Бердском шоссе столкнулись легковушка и грузовик: на месте работают пожарные
Из-за аварии на шоссе начала собираться пробка
Днём 15 октября на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись легковой автомобиль и грузовик — на месте аварии работали пожарные и врачи скорой помощи.
По информации очевидцев в социальных сетях, авария произошла около 11:45 недалеко от остановки «Посёлок РМЗ».
«Пожарные выехали в 11:47. Вызов был на ДТП на Бердском шоссе», — коротко прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Получить оперативный комментарий в Госавтоинспекции корреспонденту НГС пока не удалось.
По информации очевидцев, сейчас на месте аварии собирается пробка. Согласно сервису Яндекс.Пробки, скорость движения автомобилей в потоке не превышает 20 км/ч.
Вчера, 14 октября, под Новосибирском на Северном объезде произошло ДТП, в которое попали сразу несколько автомобилей. По свидетельству очевидцев, в ДТП участвовало четыре машины.
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Александр Сильченко
Скриншот видео
Видео vk.com/autoberdsk