На Бердском шоссе столкнулись легковушка и грузовик: на месте работают пожарные

Из-за аварии на шоссе начала собираться пробка

На месте аварии работали пожарные и скорая помощь
На месте аварии работали пожарные и скорая помощь

Днём 15 октября на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись легковой автомобиль и грузовик — на месте аварии работали пожарные и врачи скорой помощи.


По информации очевидцев в социальных сетях, авария произошла около 11:45 недалеко от остановки «Посёлок РМЗ».


«Пожарные выехали в 11:47. Вызов был на ДТП на Бердском шоссе», — коротко прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Получить оперативный комментарий в Госавтоинспекции корреспонденту НГС пока не удалось.


По информации очевидцев, сейчас на месте аварии собирается пробка. Согласно сервису Яндекс.Пробки, скорость движения автомобилей в потоке не превышает 20 км/ч.


Видео из группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте»


Вчера, 14 октября, под Новосибирском на Северном объезде произошло ДТП, в которое попали сразу несколько автомобилей. По свидетельству очевидцев, в ДТП участвовало четыре машины.

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