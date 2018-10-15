Две девушки из Новосибирска выиграли первенство мира в Тбилиси
Олинда Храпунова и Юлия Тригубова впервые победили на мировых соревнованиях
Новосибирские спортсменки Юлия Тригубова и Олинда Храпунова стали победительницами первенства мира по самбо — соревнования проходят с 12 по 14 октября в столице Грузии Тбилиси, сообщает Новосибирская региональная федерация самбо.
Первой золото завоевала Юлия Тригубова — девушка выступает в весовой категории до 44 кг. В субботу, 13 октября, она одержала победу над Наталией Стоклоса из Польши.
Вечером 14 октября её напарница по команде Олинда Храпунова также стала победительницей. За золотую медаль в весовой категории до 80 кг Храпунова боролась с самбисткой из Болгарии Элиной Стояновой.
«Для Олинды это долгожданная победа. Выиграла она в первый раз, в 2016 году было серебро. В этом году она выиграла на первенстве России, отобралась на первенство мира, и ей удалось победить», — прокомментировали победу Олинды Храпуновой в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.
В ночь с субботы на воскресенье новосибирец Михаил Алоян боролся за выход в полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии — он проиграл действующему чемпиону с небольшим отрывом.
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Дарья Януш
Фото Новосибирской региональной федерации самбо