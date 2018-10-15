Новосибирец погиб в трехметровой яме, которую сам копал

Его пытались спасти соседи

Мужчина копал траншею, чтобы провести водопровод
Мужчина копал траншею, чтобы провести водопровод

В Железнодорожном районе Новосибирска мужчину завалило землей — от полученных травм новосибирец скончался на месте.


По информации спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы, инцидент произошёл на улице Лесной Малой в воскресенье, 14 октября, около 11:35.


«Частное домовладение. Люди подготавливали водопровод. Со слов очевидцев, хотели поглубже его закопать или новый провести. В ходе работ произошёл обвал грунта, и мужчину сразу придавило. К нам информация поступила от скорой помощи», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.


По его словам, сначала очевидцы и соседи пытались самостоятельно откопать мужчину, но у них не получилось. Глубина траншеи, по информации спасателей, достигала 3 метров.


«Когда мы приехали, мужчина был частично откопан. Врачи пытались провести ряд мероприятий, но это положительного результата не дало», — добавил Дмитрий Фокин.


Летом на стройке в Калининском районе Новосибирска упала техника для забивания свай, придавив рабочего. Коллегу, пытавшегося ему помочь, засыпало грунтом.

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