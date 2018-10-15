Новосибирец погиб в трехметровой яме, которую сам копал
Его пытались спасти соседи
В Железнодорожном районе Новосибирска мужчину завалило землей — от полученных травм новосибирец скончался на месте.
По информации спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы, инцидент произошёл на улице Лесной Малой в воскресенье, 14 октября, около 11:35.
«Частное домовладение. Люди подготавливали водопровод. Со слов очевидцев, хотели поглубже его закопать или новый провести. В ходе работ произошёл обвал грунта, и мужчину сразу придавило. К нам информация поступила от скорой помощи», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.
По его словам, сначала очевидцы и соседи пытались самостоятельно откопать мужчину, но у них не получилось. Глубина траншеи, по информации спасателей, достигала 3 метров.
«Когда мы приехали, мужчина был частично откопан. Врачи пытались провести ряд мероприятий, но это положительного результата не дало», — добавил Дмитрий Фокин.
Летом на стройке в Калининском районе Новосибирска упала техника для забивания свай, придавив рабочего. Коллегу, пытавшегося ему помочь, засыпало грунтом.
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Александр Сильченко
Скриншот видео vk.com/mass54