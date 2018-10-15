У лицея в центре Новосибирска спилили деревья

Деревья спилили рядом с территорией лицея «Надежда Сибири»





На днях у лицея № 22 «Надежда Сибири» в Железнодорожном районе Новосибирска спилили деревья, на месте зелёных насаждений появится административное здание.





Информацию о том, что деревья спилили, в редакцию НГС прислал читатель утром 15 октября.





«Возле 22-го лицея на Советской выпилили деревья. В пятницу [деревья] были на месте. Сегодня прошел мимо, уже нет. Это на пересечении Советской и Романова, не могу точно сказать, где там начинается территория лицея», — написал в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению фотографию.





Как пояснила корреспонденту НГС директор лицея Лариса Потеряева, деревья на территории школы не спиливали.





«Это территория не лицея. Там будет строиться дом, административное здание. Это не территория лицея», — рассказала корреспонденту НГС директор лицея № 22 Лариса Потеряева.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, что появится на месте спиленных деревьев.





В начале сентября у здания ЦУМа со стороны проспекта Димитрова спилили несколько деревьев — вместо них появилась парковка. В мэрии тогда пояснили, что собственник участка ООО УК «Сибирь-Актив» согласовал работы и заплатил за вырубку в бюджет города 275 тысяч рублей.