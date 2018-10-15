Из Новосибирска откроются прямые авиарейсы в оружейную столицу России

Раньше из Новосибирской области в Удмуртию рейсов никогда не было

Рейсы из Новосибирска в Ижевск будут выполняться с 28 ноября

Авиакомпания «Ижавиа» запускает прямой рейс из Новосибирска в Ижевск: полёты по этому направлению начнутся уже в конце осени.







Информация о рейсах в столицу Удмуртии появилась на официальном сайте аэропорта Толмачёво. По его данным, выполнять полёты по этому направлению авиакомпания начнёт с 28 ноября. Летать в Ижевск и обратно авиакомпания планирует 2–3 раза в неделю на самолётах Як-42.





Раньше прямые рейсы по этому направлению не выполнялись никогда, уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе новосибирского аэропорта.





По данным сайта «Ижавиа», билеты на первый рейс (по тарифу «Эконом-Стандарт») стоят 9400 рублей без страховки. Вылет из Толмачёво запланирован на 16:35, в полёте пассажирам предстоит провести 3 часа.





Сейчас в Ижевск из Толмачёво можно улететь только с пересадками. По данным Aviasales.ru, в ноябре цена билетов начинается от 8361 рубля в одну сторону.







Ижевск — город в Приволжском федеральном округе с населением более 648 тысяч человек, столица Удмуртской Республики. Город известен тем, что в нём размещены производственные мощности производителей оружия — концерна «Калашников» и Ижевского механического завода. Также в удмуртском городе Воткинске в 62 километрах от столицы республики родился композитор Петр Ильич Чайковский.





На прошлой неделе новосибирцам предложили выбрать, в честь какого из прославленных земляков они хотели бы назвать аэропорт Толмачёво. Итоги конкурса подведут в декабре.

