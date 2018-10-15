Минус по ночам: в Новосибирск пришли холодные воздушные массы
При этом синоптики пока не ждут гололедицы и постоянного снежного покрова
Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на первую половину недели — ночные температуры будут минусовыми, но устойчивого снежного покрова пока не ждут.
«Мы попали в холодную воздушную массу, поэтому у нас осадки будут ночью преимущественно в виде мокрого снега, а днём в виде дождя — если они будут», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Ближайшей ночью в Новосибирске будет без осадков, днём осадки преимущественного в виде дождя. Днём будет дуть ветер 4–9 м/с.
Температура завтра ночью, 16 октября, будет
На 17 октября синоптики сейчас передают небольшой мокрый снег ночью, а днём ожидают без осадков. Ветер при этом будет также 4–9 м/с. Ночью будет
В четверг, 18 октября, будет без осадков, ветер ночью 3–8 м/с, днём 5–10 м/с. Ночью температура упадёт до
«Осадков много не будет. Снежный покров не установится, и гололедицы не будет», — отметила Марина Виноградова.
Сегодня утром новосибирская автоинспекция напомнила о необходимости переобувать автомобиль, когда в ночное время установятся стабильные нулевые температуры.
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Елена Громкова
Фото Александра Сильченко