Минус по ночам: в Новосибирск пришли холодные воздушные массы

При этом синоптики пока не ждут гололедицы и постоянного снежного покрова

Накануне в Новосибирске шёл мокрый снег, а сегодня утром несколько минут — обычный снегопад
Накануне в Новосибирске шёл мокрый снег, а сегодня утром несколько минут — обычный снегопад


Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на первую половину недели — ночные температуры будут минусовыми, но устойчивого снежного покрова пока не ждут.


«Мы попали в холодную воздушную массу, поэтому у нас осадки будут ночью преимущественно в виде мокрого снега, а днём в виде дождя — если они будут», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Ближайшей ночью в Новосибирске будет без осадков, днём осадки преимущественного в виде дождя. Днём будет дуть ветер 4–9 м/с.


Температура завтра ночью, 16 октября, будет 0…–2 градуса, а днём от 4 до 6 градусов тепла.


На 17 октября синоптики сейчас передают небольшой мокрый снег ночью, а днём ожидают без осадков. Ветер при этом будет также 4–9 м/с. Ночью будет –1…+3 градуса, а днём 3–5 или 4–6 градусов.


В четверг, 18 октября, будет без осадков, ветер ночью 3–8 м/с, днём 5–10 м/с. Ночью температура упадёт до –2…+4 градусов, а днём воздух прогреется примерно до 5–7 градусов.


«Осадков много не будет. Снежный покров не установится, и гололедицы не будет», — отметила Марина Виноградова.


Сегодня утром новосибирская автоинспекция напомнила о необходимости переобувать автомобиль, когда в ночное время установятся стабильные нулевые температуры.

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