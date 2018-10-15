Минус по ночам: в Новосибирск пришли холодные воздушные массы

При этом синоптики пока не ждут гололедицы и постоянного снежного покрова

Накануне в Новосибирске шёл мокрый снег, а сегодня утром несколько минут — обычный снегопад





Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на первую половину недели — ночные температуры будут минусовыми, но устойчивого снежного покрова пока не ждут.







«Мы попали в холодную воздушную массу, поэтому у нас осадки будут ночью преимущественно в виде мокрого снега, а днём в виде дождя — если они будут», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Ближайшей ночью в Новосибирске будет без осадков, днём осадки преимущественного в виде дождя. Днём будет дуть ветер 4–9 м/с.







Температура завтра ночью, 16 октября, будет 0…–2 градуса, а днём от 4 до 6 градусов тепла.







На 17 октября синоптики сейчас передают небольшой мокрый снег ночью, а днём ожидают без осадков. Ветер при этом будет также 4–9 м/с. Ночью будет –1…+3 градуса, а днём 3–5 или 4–6 градусов.







В четверг, 18 октября, будет без осадков, ветер ночью 3–8 м/с, днём 5–10 м/с. Ночью температура упадёт до –2…+4 градусов, а днём воздух прогреется примерно до 5–7 градусов.







«Осадков много не будет. Снежный покров не установится, и гололедицы не будет», — отметила Марина Виноградова.







Сегодня утром новосибирская автоинспекция напомнила о необходимости переобувать автомобиль, когда в ночное время установятся стабильные нулевые температуры.